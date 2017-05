"Alimentazione e Tumore" al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza

Sabato 13 maggio alle 16 si terrà l'incontro "Alimentazione e Tumore" a cura dell'esperto Renato Giaretta per il terzo appuntamento con la rassegna culturale "Incontriamoci al Museo 2017" nella sala conferenze del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza in contrà Santa Corona 4. Lo specialista in scienze dell'alimentazione offrirà spunti di riflessione sull'importanza di una corretta alimentazione per la prevenzione di malattie tumorali. L'evento, inserito nel ciclo di approfondimenti per la mostra "Legumi e Legami tra Natura, Archeologia e Storia", è in collaborazione con le attività promosse dal Gruppo Amici del 5° Piano Oncologia di Vicenza E' gradita la prenotazione a: amicidelquintopiano@gmail.com - 328.5738676). Ingresso libero. Posti limitati con accesso per massimo di 99 persone. Per informazioni: comune di Vicenza in corso Palladio 98 - www.comune.vicenza.it - tel. 0444.221226 - fax 0444.221231 - twitter: @CittadiVicenza - facebook: https://www.facebook.com/cittadivicenza.

