Agosto 2017 a Vicenza e provincia: sagre, chioschi, piscine, escursioni e cinema all'aperto

Numerosi gli appuntamenti per coloro che rimarranno in città a Vicenza e provincia per il mese di Agosto tra sport, tempo libero, piscine, escursioni, feste, sagre, manifestazioni, cinema all'aperto, spettacoli, teatro, mostre e degustazioni.

CALENDARIO DELLE PROPOSTE ESTIVE SUL TERRITORIO BERICO:

L'ESTATE A VICENZA 2017. Il comune di Vicenza ha organizzato oltre cento appuntamenti nel centro storico e nei quartieri tra escursioni, concerti, spettacoli, cinema, teatro, mostre e incontri culturali.

L'ESTATE NEI QUARTIERI DI VICENZA 2017. Fino al 4 agosto saranno in funzione 3 centri estivi per “L'Estate ti mette le Ali!” a cura della cooperativa Alinsieme in Riviera Berica: alla scuola Pertini, in via Einaudi 33 con “Mens Sana in Corpore Sano” (per bambini delle elementari) e “Random DAB Summer Experience” (per ragazzi della scuola media); più “Come in un Viaggio” (centro estivo linguistico per bambini delle elementari) a Villa Squarzi, sede della Casa Materna di Longara.

ESTATE D'EVENTI A MONTECCHIO MAGGIORE 2017. Fino a fine agosto torna a Montecchio Maggiore "Estate d’Eventi 2017" con un ricco cartellone di proposte per tutti i gusti dal teatro alla musica, dall’opera lirica al cinema fino alla danza tra i Castelli di Romeo e Giulietta, il giardino della Biblioteca Civica e Villa Cordellina. L’estate sarà caratterizzata poi dalle proposte delle associazioni selezionate con "Palco Libero in Città 2017", bando dell’assessorato alla cultura con cui si stimola e si sostiene la creatività culturale del territorio per una quarantina di eventi tra concerti, spettacoli, reading, passeggiate poetiche, folklore e iniziative pensate per i bambini.

ESTATE AL PARCO DI VILLA LAVERDA 2017. A Breganze per tutto il mese di agosto torna "Estate al Parco di Villa Laverda" con un caleidoscopio di iniziative per tutte le età: laboratori per bambini, ginnastica dolce per gli adulti, musica live per i giovani e spettacoli teatrali per grandi e piccini, presentazione di libri, la premiazione del concorso floreale, cinema per famiglie, proiezione di cortometraggi.

VALDAGNO ESTATE EVENTI 2017. Fino al 2 settembre è in programma "Valdagno Estate Eventi 2017" con oltre 30 appuntamenti tra musica, teatro, cultura con le rassegne divenute ormai un appuntamento fisso per il pubblico, come "Femminile Singolare" - "Vivinatura" - "Biblioteca al Parco" - "Libri da Cortile" - "Piazze in Scena" - "Teatro in Casa".

MAROSTICA ESTATE EVENTI 2017. Fino al 9 settembre la Città di Marostica ha allestito un ricco programma di iniziative per "Estate Eventi 2017" con cinema, teatro, musica, mostre e incontri per una stagione sotto le stelle. Dopo gli appuntamenti di giugno con "Open Night" in biblioteca, "Castello Armonico", la "Giornata Europea della Musica" e la "Maratona Pianistica", ci sarà il teatro per le famiglie con "Marostica di Fiaba in Fiaba" nelle frazioni di Marostica (10 giugno - 9 settembre), il cinema all'aperto (dal 25 luglio all'11 agosto) e alla commedia e teatro d'autore inseriti nel cartellone di "Opera Estate Festival Veneto".

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE