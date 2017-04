"Adriana Valdo: Accademica del CAI": la Lady di Ferro dell'alpinismo vicentino

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'8 AL 13 APRILE

Lunedì 10 aprile alle 15.30 al Centro Civico dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 si terrà la conferenza "Adriana Valdo: Accademica del CAI" con relatori Giuliano Todaro e Daniele Bernardini. Adriana Valdo, soprannomimata la "Lady di Ferro" dell'alpinismo vicentino, è stata la prima donna insieme alla Metzeltin a far parte del Caai (Club Alpino Accademico Italiano). Ha ricevuto anche il prestigioso premio alpinistico "Pelmo d’Oro" come riconoscimento alla carriera. Alpinista e ingegnere ha salito tutte le classiche delle Dolomiti Bellunesi, spesso da capocordata. Ancora oggi, ottantenne, è attiva nello sci alpinismo e nell’escursionismo di livello. L'appuntamento rientra nei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati a cura della scuola del lunedì "Don Carlo Gastaldello" in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Per informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444.222770.

(nella foto d'epoca un'immagine di repertorio di Adriana Valdo in cordata)

ADRIANA VALDO: ai suoi tempi ha avuto certamente la fortuna di nascere in un ambiente benestante e colto, che ha favorito, almeno all’inizio, un’esistenza meno difficile che per tanti altri della sua età. I suoi genitori l’hanno cresciuta con semplicità quasi spartana, fuori dagli schemi del periodo, tanto che lei è molto orgogliosa della propria famiglia. Rispettivamente nipote e figlia di noti amministratori vicentini (il nonno materno, Giambattista Cebba, fu Podestà negli anni Trenta ed il padre, Umberto, oltre che stimato ingegnere è stato assessore sia in comune che alla provincia di Vicenza fra gli anni Cinquanta e Sessanta), Adriana ha ereditato dai genitori la passione per la montagna, in modo particolare per lo sci e le cordate. Tanti sono stati i suoi compagni di cordata, alcuni dei quali famosi a livello nazionale, come Piergiorgio Franzina e Silvano Pavan, ed altri anche a livello mondiale, come Renato Casarotto.

(nella foto odierna Adriana Valdo con uno dei suoi scarponi storici da scalata in mano)

