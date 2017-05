Domenica 7 maggio alle 10.30 si terrà l'incontro "A Tavola con gli Antichi Romani: il Rito del Banchetto, Cibi e Bevande, Rotte Commerciali" a cura di Francesca Vinci dell'Associazione Ardea per il secondo appuntamento della rassegna culturale "Incontriamoci al Museo 2017" nella sala conferenze del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza in contrà Santa Corona 4. L'esperta fornirà un quadro generale sull'alimentazione degli Antichi Romani. ll tema dell'incontro si inserisce come approfondimento della mostra “Legumi e Legami tra Natura, Archeologia e Storia” allestita al Museo Naturalistico Archeologico fino al 24 settembre, insieme alla sezione dedicata alle anfore romane rinvenute in città. Inoltre domenica 7 maggio il museo sarà visitabile gratuitamente, come avviene ogni prima domenica del mese. Posti limitati con accesso per massimo di 99 persone. Per informazioni e prenotazioni: comune di Vicenza in corso Palladio 98 - www.comune.vicenza.it - tel. 0444.221226 - fax 0444.221231 - twitter: @CittadiVicenza - facebook: https://www.facebook.com/cittadivicenza.

ELENCO INCONTRI