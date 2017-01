"A Dachau ero il numero 123343": Enrico Vanzini a Montegalda

TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Giornata della Memoria" (27 gennaio) venerdì 3 febbraio alle 20.30 si terrà l'incontro "A Dachau ero il numero 123343" con Enrico Vanzini presso l'aula magna delle scuole medie di Montegalda in via Cattaneo 51. Enrico Vanzini, nato a Fagnano Olona (Varese) il 18 novembre 1922, fu un militare italiano. Prigioniero dei tedeschi dopo l'8 settembre, fu inviato a Ingolstadt in Germania a lavorare. Tentò la fuga, ma venne ripreso e condannato a morte a Buchenwald, con la pena in seguito commutata con l'internamento nel campo di concentramento a Dachau a circa 16 chilometri a nord-ovest di Monaco di Baviera nel sud della Germania. Sopravvissuto ai lavori forzati e a condizioni indescrivibili nel campo di concentramento nazista, fu costretto a lavorare alla camera a gas e ai forni crematori di Dachau, diventando testimone dell'orrore nazista. È l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando ancora vivente, su cui Vanzini ha scritto il libro "L'Ultimo Superkommando Italiano" (2013). L'evento è promosso dalle amministrazioni comunali di Montegalda e Montegaldella, dall'Associazione Nazionale Alpini di Montegalda, Biblioteca di Montegalda, Banca della Voce, Protezione Civile e "Pop Corner" Art Music & School. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI