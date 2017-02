8 Marzo 2017: "Donne tra le Righe" a Orgiano

In occasione della Festa della Donna, per tutto il mese di marzo l'assessorato alla cultura del comune di Orgiano in collaborazione con la Biblioteca Civica e l'Associazione Terre Narranti organizza la rassegna "Donne tra le Righe" presso il municipio con un ciclo di incontri su alcuni libri scritti da autrici oltre ad alla mostra tematica "Percorsi dell'Anima". L'ultimo appuntamento si terrà nell'aula magna delle scuole medie di Orgiano. Ingresso libero.

Il programma degli appuntamenti:

Sabato 4 marzo: Inaugurazione della rassegna con il Premio "Miglior Lettore Irma Frison" e apertura dell'esposizione "Percorsi dell'Anima" di Ivana Schiavo

Giovedì 9 marzo - ore 20.45 - Municipio di Orgiano: Presentazione del libro "La Mia Coccinella" di Pamela Frison

Giovedì 16 marzo - ore 20.45 - Municipio di Orgiano: Presentazione del libro "Senza Tregua" di Roberta Melli

Giovedì 23 marzo - ore 20.45 - Municipio di Orgiano: Presentazione dell libro "Dio è Bipolare: domande e risposte" di Marina Tonini

Venerdì 31 marzo - ore 20.45 - Aula Magna delle Scuole Medie di Orgiano: Presentazione del libro "La Parabola delle Stelle Cadenti" di Chiara Passilongo

