10° Festival Città Impresa a Vicenza: il programma completo

Festival Città Impresa 2017 - Articolo in aggiornamento

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile si svolgerà il 10° Festival Città Impresa a Vicenza sulle questioni chiave dello sviluppo delle imprese e dei territori con incontri, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, relazioni e dialoghi tra ospiti famosi. La città berica diventerà centro di aggregazione culturale per leader, opinion-maker, imprenditori e attori della società civile aprendo un’arena per la discussione delle nuove direzioni di rinascita economica e culturale del territorio. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario registrarsi all’evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it. Per approfondimenti vedi Festival Città Impresa 2016.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 31 MARZO

Ore 11:00 - 13:00 - Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - NORDEST – MILANO – TORINO: UN UNICO RACCONTO: Intervento di saluto Fabrizio Spada, direttore Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea | Introduce Fabrizio Guelpa, responsabile Industry e Banking, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo | Intervengono per Torino, Giuseppe Berta, storico, per Milano, Aldo Bonomi, sociologo, per il Nordest, Stefano Micelli, economista | Intervista a Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Vicenza e Veneto, portavoce di Arsenale2022, Luciano Vescovi, presidente Confindustria

Ore 15:00 - 16:15 - Teatro Olimpico - QUELLE BANCHE CONDANNATE A CAMBIARE (IN FRETTA): Intervento di saluto Gilberto Muraro, presidente Cassa di Risparmio del Veneto | Intervengono Ferruccio de Bortoli, presidente Longanesi Luigi Zingales, economista, docente University of Chicago Booth School of Business | Coordina Nicola Saldutti, caporedattore Economia, Corriere della Sera

Ore 15:00 - 17:00 - Chiesa di San Bartolomeo, ingresso da Palazzo Chiericati - TRE STRADE PER INNOVARE: BREVETTI, COMPETENZE, FINANZIAMENTI: Intervengono Ercole Bonini, presidente Studio Bonini, Luca Dal Ferro, amministratore delegato Service Group Engineering Innovation, Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico Università di Padova, Marco Ronconi, responsabile Credito di Neafidi | Coordina Roberta Bassan, giornalista Il Giornale di Vicenza | A cura di Studio Bonini

Ore 16:30 - 17:45 - Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi - ITALIANI IN CINA E CINESI IN ITALIA: Intervengono Andrea E. Goldstein, direttore generale Nomisma, Alberto Rossi, analista CeSIF-Centro Studi per l’Impresa Fondazione Italia-Cina, Umberto Simonelli, general counsel Brembo | Coordina Guido Corbetta, economista e direttore Economia&Management | A cura di Economia&Management

Ore 16:30 - 17:45 - Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari - PERCHÉ È DIFFICILE IMPORTARE MANAGER NEL NORDEST?: Intervengono Giovanni Costa, Università di Padova, amministratore Intesa Sanpaolo, Gabriele Del Torchio, manager, Attilio Imi, amministratore delegato Trafimet Group, Massimo Quizielvù, managing partner Glasford International Italy, Elena Zambon, presidente Zambon | Coordina Francesca Basso, giornalista Corriere della Sera

Ore 16:30 - 17:45 - Chiesa di San Bartolomeo, ingresso da Palazzo Chiericati - BOND E BORSA, LA FINANZA PER CRESCERE: Intervengono Giulio Canale, vicepresidente Saes Getters, Ilario Novella, partner Adacta, Gianmarco Russo, direttore generale Veneto Sviluppo, Luca Tavano, relationship manager Borsa Italiana, Andrea Rigoni, presidente Rigoni di Asiago | Coordina Roberta Paolini, giornalista | A cura di Adacta

Ore 16:30 - 17:45 - Palladio Museum – Palazzo Barbaran Da Porto - IL REDDITO DI CITTADINANZA: BELLO E IMPOSSIBILE?: Introduce Stefano Toso, autore di Reddito di Cittadinanza (Il Mulino) | Intervengono Mattia Fantinati, deputato Movimento 5 Stelle, Paolo Pirani, segretario generale Uiltec, Giorgio Santini, senatore Partito Democratico | Coordina Sandro Trento, docente di Economia e Management, Università di Trento

Ore 18:00 - 19:15 - Teatro Olimpico - PETROLIO E TRUMP, I DIFFICILI EQUILIBRI DELLA GEOPOLITICA: Intervengono Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, Angelo Panebianco, politologo, editorialista Corriere della Sera | Coordina Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera | A seguire, intervista ad Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo

Ore 18:00 - 19:15 - Chiesa San Bartolomeo,ingresso da Palazzo Chiericati - LE LEADERSHIP BUGIARDE. PERCHÉ MENTONO?Introduce Alessandra Sardoni, giornalista La7, autrice di Irresponsabili (Rizzoli) | Intervengono Piergaetano Marchetti, presidente Fondazione Corriere della Sera, Giovanni Orsina, politologo e storico, Arturo Parisi, fondatore de L’Ulivo | Coordina Stefano Menichini, giornalista

Ore 18:00 - 19:15 - Palladio Museum – Palazzo Barbaran Da Porto - LE PIATTAFORME DIGITALI E IL LAVORO ALLA SPINA: Introduce Ivana Pais, docente di Sociologia economica, Università Cattolica di Milano | Intervengono Antonio Belloni, giornalista e autore di Uberization. La rivoluzione della disintermediazione (Egea), Matteo Sarzana, general manager Italia Deliveroo | Coordina Paolo Giacon, docente di Economia e organizzazione aziendale, Università di Padova | A cura di Egea

Ore 21:00 - 22:15 - Teatro Olimpico - IL POPULISMO E IL FANTASMA DELL’UOMO FORTE: Intervengono Ilvo Diamanti, Università di Urbino, Gad Lerner, giornalista e scrittore | Coordina Luca Ancetti, direttore Giornale di Vicenza

Ore 21:00 - 22:15 - Palazzo Chiericati - VI FAREMO GUSTARE IL NOSTRO MADE IN ITALY: Intervengono Dario Loison, amministratore delegato Loison, Enrico Rosa, responsabile marketing e comunicazione Veneta Sedie, Michele Vecchiato, general manager Birrificio Antoniano | Coordina Gianluca Toschi, ricercatore Fondazione Nord Est | A cura di Birrificio Antoniano

SABATO 1 APRILE

Ore 10:00 - 11:15 - Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari - VENDERE UN BRAND, NON SOLO UN PRODOTTO: Intervengono Lucio Carli, amministratore delegato Mediterranea Cosmetics - F.lli Carli, Carlo Moretti, vice direttore generale Cassa di Risparmio del Veneto, Maria Carmela Ostillio, head and scientific coordinator Brand Academy SDA Bocconi, Riccardo Pasqua di Bisceglie, amministratore delegato Pasqua Vigneti e Cantine | Coordina Guido Corbetta, economista e direttore Economia&Management | A cura di Economia&Management

Ore 10:00 - 11:15 - Chiesa di San Bartolomeo, ingresso da Palazzo Chiericati - I ROBOT CHE PARLANO ITALIANO: Introduce Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu-Sistemi per produrre | Intervengono Domenico Appendino, vicepresidente Prima Industrie e presidente Siri-Associazione Italiana di Robotica e Automazione, Marco Taisch, docente di Operations Management e di Advanced and Sustainable Manufacturing, Politecnico di Milano | Coordina Federico Nicoletti, giornalista Corriere del Veneto | A cura di Ucimu

Ore 10:00 - 11:15 - Odeo del Teatro Olimpico - PICCOLE INDUSTRIE E INTERNET DELLE COSE: Intervengono Marco Bettiol, docente di Marketing, Università di Padova, autore di Raccontare il Made in Italy (Marsilio), Pietro Francesco De Lotto, direttore Confartigianato Vicenza, Mauro Ferrazza, direttore generale Ferrazza, Gian Luca Gortani, direttore Confartigianato Udine | Coordina Rita Querzè, giornalista Corriere della Sera | A cura di Confartigianato Vicenza

Ore 10:00 - 11:30 - Palladio Museum – Palazzo Barbaran Da Porto - LE PERSONE RISTRUTTURANO, LE MACCHINE ESEGUONO: Intervengono Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato Considi, Ruggero Frezza, fondatore M31, Federico Visentin, presidente Cuoa e amministratore delegato Mevis | Coordina Piero Erle, giornalista Il Giornale di Vicenza | A cura di Considi

Ore 11:30 - 12:45 - Teatro Olimpico - IL NUOVO QUARTO STATO: I VINTI DELLA GLOBALIZZAZIONE: Intervengono Giuseppe De Rita, presidente Censis, Maurizio Landini, segretario generale FIOM-CGIL, Tommaso Nannicini, docente Università Bocconi | Coordina Dario Di Vico, direttore Festival Città Impresa

Ore 11:30 - 12:45 - Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari - SHARING ITALY: Introduce Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo | Intervengono Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale, Università di Padova, Remo Pedon, amministratore delegato Pedon, Giorgio Xoccato, amministratore delegato Xacus | Coordina Fabio Savelli, giornalista Corriere della Sera

Ore 15:00 - 16:15 - Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi - SINDACI, TERRITORI E GRANDE POLITICA: Intervengono Chiara Appendino, sindaco di Torino (in videocollegamento), Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Achille Variati, sindaco di Vicenza | Coordina Stefano Menichini, giornalista

Ore 15:00 - 16:15 - Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari - LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DEL FINTECH: Intervengono Giovanni Bossi, amministratore delegato Banca Ifis, Giovanni Costa, Università di Padova, amministratore Intesa Sanpaolo, Francesco Fiore, amministratore delegato Circuito Venetex, Fabrizio Villani, Head of Growth Fintastico | Coordina Stefano Righi, giornalista Corriere della Sera | A cura di Egea

Ore 15:00 - 16:15 - Chiesa di San Bartolomeo, ingresso da Palazzo Chiericati - IL LAVORO 4.0: Intervengono Paolo Candotti, coordinatore Digital Innovation Hub, Gerhard Dambach , president with responsibility for Region Italy/Greece, Robert Bosch, Stefano Franchi, direttore generale Federmeccanica, Roberta Roncone, segretario nazionale FIM CISL | Coordina Rita Querzè, giornalista Corriere della Sera

Ore 16:30 - 17:45 - Odeo del Teatro Olimpico - COME SPIEGARE AI GIOVANI LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: Partecipano Maurizio Del Conte, presidente Anpal, Giuseppe Garesio, vicepresidente Assolavoro, Tiziano Treu, giuslavorista, già ministro del Lavoro, Luca Vignaga, direttore HR Gruppo Marzotto | Coordinano Diana Cavalcoli, Nuvola del Lavoro, Fabio Savelli, giornalista Corriere della Sera I posti disponibili per questo evento sono esauriti. Per scoprire gli altri appuntamenti di sabato 1 aprile, cliccate qui.

Ore 16:30 - 17:45 - Chiesa di San Bartolomeo, ingresso da Palazzo Chiericati - COME SPIEGARE AI GIOVANI LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: Intervengono Francesco Daveri, docente di Politica economica, Università Cattolica di Piacenza, Gianluca Meloni, docente di Programmazione e Controllo, SDA Bocconi, Stefania Tomasini, responsabile Prometeia, Sandro Trento, docente di Economia e Management, Università di Trento | Coordina Guido Corbetta, economista e direttore Economia&Management | A cura di Economia&Management

Ore 16:30 - 17:45 - Palladio Museum - Palazzo Barbaran Da Porto - LE SETTE VITE DEI DISTRETTI. OMAGGIO A GIACOMO BECATTINI: Intervengono Marco Bellandi, Università degli Studi di Firenze, Aldo Bonomi, sociologo, direttore Consorzio AASter, Enzo Rullani, docente di Strategie d’impresa, Università Ca’ Foscari Venezia | Coordina Paolo Bricco, inviato de Il Sole 24 Ore

Ore 18:00 - 19:15 - Teatro Olimpico - TAV E AUTOSTRADE, PROGETTI E OSTACOLI: Interviene Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti | Ne discutono Fabio Cerchiai, presidente Atlantia, Renato Mazzoncini, amministratore delegato Ferrovie dello Stato Italiane | Coordina Paolo Possamai, direttore Il Mattino di Padova

Ore 21:00 - 22:15 - Teatro Olimpico - LOTTA ALLA CORRUZIONE: A CHE PUNTO SIAMO: Intervengono Raffaele Cantone, presidente Anac-Autorità Nazionale Anticorruzione Gian Antonio Stella, editorialista Corriere della Sera Coordina Alessandra Sardoni, giornalista La7 I posti disponibili per questo evento sono esauriti. Per scoprire gli altri appuntamenti di sabato 1 aprile, cliccate qui.

Ore 21:00 - 22:15 - Palazzo Chiericati - I CONSUMAUTORI HANNO PRESO IL POTERE: Introduce Francesco Morace, fondatore Future Concept Lab e autore di ConsumAutori (Egea) | Intervengono Aldo Cibic, fondatore CibicWorkshop | Conduce Antonio Maconi, amministratore Goodnet | A cura di Egea, in collaborazione con Birrificio Antoniano

DOMENICA 2 APRILE