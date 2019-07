Cucufestival 2019- festival internazionale dell'arte di strada

Il Festival Internazionale dell’Arte di Strada è pronto a tornare nelle frazioni di Roana, in provincia di Vicenza. Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre 2019 giocolieri, burattinai, prestigiatori del fuoco, acrobati, comici e molto altro ancora daranno vita alla nona edizione del cuCufestival, diventato una vera e propria tradizione estiva dell’Altopiano dei Sette Comuni.



Undici straordinari artisti provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Finlandia e dall’Argentina scenderanno nelle strade e nelle piazze in numerosi spettacoli itineranti che incanteranno ed emozioneranno il pubblico. La manifestazione, promossa e coordinata dal Comune di Roana, organizzata da Carichi Sospesi con la collaborazione delle Pro Loco comunali e la direzione artistica e tecnica di Carichi Sospesi di Padova, abiterà numerose location: presso il Nuovo Palazzetto a Canove, Piazza Fondi di Treschè Conca, il PalaCiclamino di Cesuna, il campo di schettinaggio di Camporovere, il parco di SelvArt di Mezzaselva e Piazza Santa Giustina di Roana.



La magia inizierà giovedì 29 agosto alle 17 con lo spettacolo La Sbirindola, un duo italiano composta da un giocoliere e un batterista che nello spettacolo Shock’em all daranno vita a un cocktail di puro divertimento e delirio. Seguirà l’esibizione Mira’T dell’artista francese Jordi Panareda di Circ Pànic, che con la sua grande bilancia compirà un viaggio alla ricerca dei limiti dell’equilibrio, un invito a guardarsi a vicenda senza compiacimento e senza arroganza. Poi sarà il turno del duo italiano Microband, con il loro irresistibile concerto di musica comica, e dello spettacolo acrobatico Peten degli argentini Cia Mas Til Y Menos Tal: fiducia, fragilità e magnifici trucchi circensi nell’assemblaggio di un palo cinese.



Ma il circo è capace di raccontare anche storie: in Mic Circ Fratilor il duo Samovar ci mostra le disavventure di due fratelli circensi un po’ romeni e un po’ italiani; la compagnia svizzera E1NZ con Le Bistro ci porta in un vecchio ristorante che ha avuto tempi migliori dove un cameriere è alle prese con una cliente capricciosa, il tutto con un sottofondo swing; i finlandesi Wise Fools in Trashpeze ci fanno incontrare tre personaggi bloccati in una grande discarica, abbandonati come tutto quello che è indesiderato. Nell’ultima giornata del festival, domenica 1 settembre, spazio all’elegante installazione di danza La filatrice dei sogni di Parola Bianca, alla performance musicale Fata Foglia e le melodie del bosco di Erika Fumagalli, allo spettacolo di danza verticale tra gli alberi Arbol, in cui la compagnia francese Cuerpo Libre si adatta al bosco scelto come scenografia, e allo spettacolo di bolle di sapone tutto italiano Il soffio magico di Bubble on Circus.



PROGRAMMA COMPLETO CUCUFESTIVAL 2019





29 AGOSTO 2019

CANOVE - Piazza S. Marco

17.00 La Sbrindola

17.45 Jordi Panareda – Circ Pànic

18.30 Microband



30 AGOSTO 2019

TRESCHÈ CONCA - Piazza Fondi

17.00 Cia Mas Til Y Menos Tal

17.45 Microband

18.30 La Sbrindola



31 AGOSTO 2019

CAMPOROVERE - Campo di schettinaggio, via XIX Maggio

11.00 Cia Mas Til Y Menos Tal

11.45 Samovar

CESUNA – PalaCiclamino

17.00 Samovar

17.45 E1NZ

18.30 Wise Fools



1 SETTEMBRE 2019

MEZZASELVA - Parco di SelvArt

11.00 Parola Bianca

11.30 Fata Foglia

12.00 Arbol

ROANA - Piazza Santa Giustina

17.00 Bubble on Circus

17.45 E1NZ

18.30 Bubble on Circus

