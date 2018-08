cuCufestival 2018 Festival Internazionale dell’Arte di Strada: il programma

Dal 23 al 26 agosto, Roana (VI) e le sue frazioni si animeranno con la nuova edizione dello storico cuCufestival per quattro giornate ricche di spettacoli itineranti in sei location dell’Altopiano vicentino con undici artisti che delizieranno il pubblico con la loro arte di strada.

Il festival, che fa parte della rete U.F.B. (United for Busking), sarà anche quest’anno sotto la direzione artistica di Marco Caldiron, dell’associazione culturale Carichi Sospesi di Padova.

Tra i luoghi deputati per la manifestazione la piazza centrale di Treschè Conca, il PalaCiclamino di Cesuna, Piazza San Marco a Canove, Camporovere, il Parco Selvart di Mezzaselva e Roana, con la chiusura dell’evento in Piazza Santa Giustina.

L’apertura di giovedì 23 è affidata al collettivo artistico spagnolo Odé Zulé che presenterà il nuovo spettacolo musicale Bohemios de Pocas Luces, un mix tra classici e canzoni originali che richiamano le musiche folkloristiche spagnole: un omaggio al teatro tradizionale e alle danze madrileni, che dà vita a una performance multimediale, muovendosi tra giocoleria, clownerie e pittura.

La compagnia Clap Clap Circo, composta dall’uruguaiana Irene Carrer e dall’argentino Joaquin Caride, si esibirà con Gulp, un coinvolgente e divertente spettacolo di circo-teatro a base di giocoleria, magia e hula hoop!

Presente, dalla Svizzera, anche la compagnia Baccalà Circus con Pss Pss, la performance vincitrice di ben 12 premi internazionali che, attraverso il linguaggio del corpo e dello sguardo, incanta e diverte, trascinando il pubblico in una dimensione senza tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere.

Vincitore di vari premi nazionali anche Hanger?, dell’italiano Mario Levis, che con la sua abilità animerà oggetti di uso comune dando vita a un delizioso spettacolo di clownerie.

The strings of music sarà lo spettacolo della compagnia greca Antamapantahou: una divertente serie di quadri musicali, eseguiti da 11 marionette di legno e cartapesta e da attori/marionettisti, che combineranno mimo, teatro di figura e commedia dell'arte per creare un vero e proprio concerto di musiche dal Mondo.

Il singolare ensemble è composto da un percussionista folk, una danzatrice del ventre, un fisarmonicista, un cantante zigano, un suonatore di Ud, tre violinisti, un chitarrista, la rock band "The Strings" e un cantante country.

Lost in Translation Circus, una delle compagnie di punta del circo contemporaneo inglese, presenterà il suo spettacolo di acrobatica, circo e danza: e se il palcoscenico fosse l’unico luogo in cui un artista può essere se stesso? D’Emblée prova a rispondere a questa domanda, giocando con le mille maschere che ognuno di noi indossa nella vita di tutti i giorni. Il loro stile unico, accolto con entusiasmo dalle platee di tutt’Europa, unisce delicate drammaturgie teatrali, dinamici ed elettrizzanti numeri circensi di altissimo livello e un sense of humor che è ormai il loro marchio di fabbrica.

Dopo aver vinto numerose competizioni in Giappone, arriveranno al cuCufestival i Witty Look, con la loro performance che rappresenta il mondo dei cartoni animati attraverso abilità acrobatiche di alto livello.

Immancabile lo spettacolo di fuoco visivo e scenico: gli IgniFeri presenteranno la loro performance vulcanica!

Lea Legrand interpreterà La Chute: il personaggio rivive la propria autobiografia deformata dal tempo, consunta dai ricordi. La performance acrobatica si posiziona, con leggerezza e ironia, in uno spazio tra ragione e follia.

La grande novità di quest’anno riguarda gli attori del Silence Teatre, che prenderanno possesso del bosco, al tramonto, nella suggestiva località di Selvart, con il loro spettacolo itinerante, sotto forma di angeli, offrendo al pubblico la possibilità di assaporare la straniante bellezza del sogno.

Infine, un atteso contributo dalla Francia: la Compagnie Les Têtes Bêches, in prima assoluta in Italia. Due donne, un musicista, un albero e un incontro: da corpo a corpo, una performance emozionante tra il circo e la danza aerea.

PROGRAMMA

giovedì 23

Treschè Conca

18.30 - Witty Look

21 - Odé Zulé

22 - Clap Clap Circo

22.45 - IgniFeri

venerdì 24

Cesuna | PalaCiclamino

18 - Witty Look

18.30 - Clap Clap Circo

20.45 - Lost in Translation Circus

21.30 - Baccalà Clown

22.15 - IgniFeri

22.45 - Odé Zulé

sabato 25

Camporovere /Campo Schettinaggio

18 - Antamapantahou

18.30 - Lea Legrand

Canove | Piazza San Marco

20.45 - Mario Levis

21.30 - Baccalà Clown

22.15 - Antamapantahou

22.45 - Witty Look

domenica 26

Mezzaselva /Parco SelvArt

18.20 - Silence Teatre (itinerante)

18.30 - Mario Levis

19 - Compagnie Les Têtes Bêches

Roana | Piazza Santa Giustina

21 - Antamapantahou

21.30 - Lost in Traslation

22.15 - Lea Legrand