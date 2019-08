Cucine a Motore: food & beer festival a Vicenza

In occasione di VI OFF il fuori salone di Vicenzaoro 2019 in Piazza Duomo, arrivano le CUCINE A MOTORE.

Cucine a Motore è l’evento food gourmet ufficiale del fuorisalone della manifestazione internazionale vicentina che ospita e connette le eccellenze del comparto orafo e gioielliero.

L’edizione GOLD di Cucine a Motore è un appuntamento davvero speciale, tra gli irresistibili sapori dello street food in versione gourmet, preparato con amore e passione dalle migliori cucine su ruote e spettacoli busker tra musica e performance. Cucine a Motore Food Truck Festival “serve in tavola” il mondo colorato, gustoso e irresistibile del “cibo di strada in formato pret a manger su food truck: street food gourmet per tutti i gusti ad ingresso rigorosamente gratuito.

Nella tre giorni a Vicenza si potrà gustare la miglior tradizione delle regioni italiane e tante specialità pronte a soddisfare anche i palati più esigenti: le prelibatezze della cucina toscana con gli hamburger di Chianina di BBQ Valdichiana ed il Lampredotto de Gli Osti-Nati, i deliziosi arrosticini di Scottadito, le specialità made in USA con i cheeseburger e hamburger di Streatruck, la gustosa grigliata di carne di bufalo di Bufalo500grill, i burger di Fassona di Chef Ivan.

Ma anche i piatti della tradizione greca di Taberna Itaca, la paella spagnola di Hispanico e l’originale Barbecue americano di Smokehouse Birritrovo. Spazio anche per il fritto di mare di Apescinfaccia, l’Hot-Dog di canapa di Agriturismo Viaggiante, l’originale Gnocco fritto emiliano di Matilde del Monticino, le bombette pugliesi di Lembo Bistrot e per finire le deliziose crepes e bubble waffle di Meneghino.

Ad accompagnare questa tre giorni di cibo ci sarà la birra, grazie alla partnership con FORST che proporrà una selezione dei propri prodotti tradizionali e speciali. Nella tre giorni GOLD di Vicenza oltre al meglio dello street food gourmet su ruote spettacoli e intrattenimento con animazione in stile buskers ed artisti di strada: esibizioni spettacolari tra musica, giocoleria e performance artistiche.

Cucine a Motore è il Food Truck Festival itinerante nella sua accezione più pura. Nasce dagli States e si declina sulla nostra penisola non più come Junk o Fast food ma come piatti gourmet che escono dalle cucine in muratura per rivitalizzare, parchi, piazze e zone insolite delle metropoli italiane. Chef su ruote che propongono l'altra Italia, quella da gustare passeggiando, all'aria aperta ed in compagnia di amici e di tutta la famiglia. Una zona confortevole e gioiosa per passare una giornata in buona compagnia.

Un'esplosione di gusto accompagnata da molteplici attività per grandi e piccoli: l'area bimbi, musica live, giostre, degustazioni, buskers, giocolieri, la contagiosa simpatia dei #ruckers e tanta buona Birra!

L'INGRESSO è GRATUITO, e raggiungere Piazza Duomo a Vicenza è facilissimo!

PROGRAMMA:

VENERDI’

Cucine a Motore - dalle 18:00 alle 00:00

Musica - dalle 20:00

Spettacoli - dalle 18.00 alle 23.00

SABATO

Cucine a Motore - dalle 11:00 alle 00:00

Musica - dalle 20:00

Spettacoli - dalle 18.00 alle 23.00

DOMENICA