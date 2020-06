Cucina Impiria: degustazione birra artigianale guidata da spaccisti birrai

Giovedì 2 luglio a partire dalle ore 20:00

Degustazione guidata a cura di Spaccisti Birrari (The Drunken Duck) con le birre artigianali del birrificio sardo Barley, in abbinamento ai piatti della cucina dello Chef Alberto Sandri di Impiria Osteria Moderna (Villalta).

Numero chiuso, per prenotazioni contattare il 351 684 9944.