CUCINA CON MALINDI - laboratori per adulti

CONDOTTO da Malindi Donvito (da BAKE OFF ITALIA 5 )

Mercoledì, 20.00-22.00



Mercoledì 25 marzo: PANE, AMORE E FANTASIA

Mercoledì 15 aprile: MUFFIN E BROWNIES

Mercoledì 20 maggio: CREME TARTE DI PRIMAVERA



Non è obbligatorio iscriversi a tutti gli appuntamenti.

Info e prenotazioni: Flavia 348 9193878



Con Malindi in cucina non solo per i dolci, ma anche per scoprire mille ricette che arricchiranno la nostra tavola delle feste! Un viaggio tra tradizione e innovazione della cucina italiana, con preparazioni semplici perché “anche il cibo più semplice è un regalo”, per chi lo prepara e per chi lo riceve.



----------------------------------------------------------------



Malindi Donvito, giovane pasticcera Bassanese. Si è classificata terza miglior pasticcera amatoriale d’Italia nel programma televisivo Bake Off Italia 5. Attualmente impegnata in corsi di formazione per adulti e ragazzi e coinvolta in showcooking ed eventi in tutta Italia.