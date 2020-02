Cucina con Malindi - laboratorio genitori e figli, cornetti e brioche

CUCINA CON MALINDI - laboratori genitori e figli

Condotto da Malindi Donvito (da BAKE OFF ITALIA 5 )



Sabato 21 marzo 16:30-18:30: CORNETTI BRIOCHE - LA COLAZIONE CON PAPA'



Non è obbligatorio iscriversi a tutti gli appuntamenti.

Info e prenotazioni: Flavia 348 9193878



Mamme, papà e bambini in cucina con Malindi, direttamente dal programma Bake Off Italia! Laboratori a tema da vivere con tutta la famiglia per imparare gustose e semplici ricette, dolci e salate, da assaggiare e replicare a casa in ogni momento.



Malindi Donvito, giovane pasticcera Bassanese. Si è classificata terza miglior pasticcera amatoriale d’Italia nel programma televisivo Bake Off Italia 5. Attualmente impegnata in corsi di formazione per adulti e ragazzi e coinvolta in showcooking ed eventi in tutta Italia.