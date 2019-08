Cruditè e Champagne alla Proseccheria

Credi che la serata Cruditè e Champagne sia solo per Ricchi ????

Ti sbagli…

Forse ti è capitato spesso di vedere pubblicizzate delle serate simili, cui avresti partecipato volentieri, con dei menù fissi, che però avevano dei costi altissimi e inaccessibili ? Non ti preoccupare ho la soluzione per te!

Partiamo dalle origini…

La Proseccheria dal 2010 seleziona settimanalmente vini e prodotti di qualità, per portarli al palato degli ospiti della Enoteca, in corso Fogazzaro 25, a Vicenza.Se bel tempo si mangerà nel bel plateatico, se piove all'interno.



Amo il cibo, la cucina e il buon vino.

Amo ogni singolo ingrediente, lo studio e lo provo, per esaltarne le caratteristiche senza però tradirlo, solo valorizzandone il potenziale.

Amo creare degli accostamenti tra sapori che fanno tornare in mente gusti di un tempo, di cui sento spesso la mancanza.

Ma soprattutto amo le persone, amo farle sentire a casa come sa fare un bravo Oste e il suo staff !

Voglio dare agli "Amici del Proseccheria" la possibilità di degustare le grandi eccellenze mondiali, ecco perchè ti invito prima di partire per le vacanze a:

CRUDITEE’ E CHAMPAGNE

Venerdì 02 AGOSTO alle ore 20.30

Non avrai nessun obbligo, perchè farò una cosa molto semplice, un aperitivo creato con mono-porzioni & Tapas, di pesce crudo, ostriche, scampi e tartare, alla portata di tutti, creato per emozionarti con un offerta di grande livello.

Potrai successivamente confrontare gli abbinamenti, con un elegante calice di Champagne “Charpentier” o “Henry Dosnon”, che ho accuratamente selezionato per te, assieme al mio sommelier Adalberto Tescari !"

L'Oste e il suo staff



IL COSTO dell’aperitivo ?

quello di una semplice pizza con amici…

Sei ancora indeciso?

