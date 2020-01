Crowdfunding, il dono della comunità: investire nella realtà del terzo settore

Lunedì 27 gennaio si tiene l’evento di presentazione di “Crowdfunding: il dono della comunità”, l’iniziativa della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola per promuove la cultura del crowdfunding per il terzo settore e aiutare gli enti no profit a raccogliere fondi per realizzare progetti sociali, culturali, civici e sportivi; appuntamento patrocinato dalla Provincia di Vicenza e da diversi Comuni del territorio: Altavilla Vicentina, Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Lonigo, Montecchio Maggiore, Schio, Sossano, Val Liona e Vicenza.

«Il crowdfunding è uno strumento che premia i progetti concreti, di impatto per la comunità e coinvolgenti, elementi di cui il nostro territorio è ricco», ha dichiarato Gianfranco Sasso, Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, che ha poi proseguito “Per un’associazione, una cooperativa, un’organizzazione religiosa o qualsiasi ente non profit, le potenzialità del crowdfunding sono enormi, per raccogliere fondi ma anche per promuovere le loro attività. Non basta però avere una buona idea, occorre pianificare un progetto efficace e ideare una strategia di comunicazione coinvolgente. Proprio per questo motivo abbiamo lanciato “Crowdfunding: il dono della comunità”, per investire nelle realtà del terzo settore, fornendo loro strumenti e competenze e sostenendo concretamente i loro progetti».

L’iniziativa è stata sviluppata insieme a Ginger Crowdfunding, un team di professionisti del settore che gestisce la piattaforma di crowdfunding territoriale Ideaginger.it.

«Le realtà del terzo settore hanno il crowdfunding nel loro DNA» ha dichiarato Agnese Agrizzi, Presidente di Ginger, che ha poi aggiunto «Alla base di una campagna di successo c’è infatti sempre una storia emozionante e il desiderio di raccontarla a tante persone, aspetti che abbondano sempre nel non profit. Ginger aiuta chiunque voglia lanciare una campagna di crowdfunding a farlo nel modo più efficace possibile, accompagnandolo passo dopo passo in ogni fase del lavoro. Quando una persona sa come fare crowdfunding i risultati sono entusiasmanti: il tasso di successo dei progetti ospitati su Ideaginger.it è del 90% a fronte di una media nazionale appena superiore al 35%».

“Crowdfunding: il dono della comunità” sarà presentato lunedì 27 gennaio alle 18:00 a Montecchio Maggiore, presso la sala civica Corte delle Filande, con un evento gratuito e aperto a chiunque sia interessato a scoprire le caratteristiche e le opportunità del crowdfunding per il terzo settore, i prossimi passi dell’iniziativa nonché come la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola sosterrà le campagne di raccolta fondi.

«Invitiamo tutte le realtà che animano le nostre comunità a partecipare all’evento; per noi sarà un piacere conoscere i loro progetti e contribuire a realizzarli con il crowdfunding» ha concluso il Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.

L’evento è gratuito e ad ingresso libero ma è necessaria la registrazione nel sito www.crabrendola.it oppure telefonando allo 0444 705541 o scrivendo a marketing@crabrendola.it.