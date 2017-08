"Cronoscalata degli Eroi 2017" sulle Piccole Dolomiti

GUIDA PODISMO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 7 agosto si terrà la "Cronoscalata degli Eroi 2017" con una corsa in salita di 3 chilometri con un dislivello di 600 metri dal Pian delle Fugazze (1160 metri) alla Galleria d'Havet (1760 metri) lungo il tragitto più breve della Val de Fen. Dalle 7.30 consegna dei pettorali e alle 10 la partenza della gara. Alle 12.30 inizio "Pasta Party". Quota d'iscrizione: 15 euro a persona con un numero massimo di 200 partecipanti. Iscrizioni on line aperte fino a mercoledì 2 agosto su www.amicipiccoledolomiti.com. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della corsa individuale. Per ulteriori informazioni: sport@amicipiccoledolomiti.com - 347.5430806 - 347.7015898. Vedi anche "Cronoscalata degli Eroi 2016".

ELENCO SPORT