Torna in centro storico a Vicenza il Crocifisso della Chiesa di Araceli in Cristo Re, che dal 4 marzo al 14 maggio 2017 verrà esposto nella mostra "Crocefisso di Araceli - Dalle Prealpi a Vicenza: Itinerari di scultura lignea medievale" alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari. Il restauro è avvenuto nell’ambito della diciassettesima edizione del progetto "Restituzioni", il programma di restauri dei beni artistici e architettonici del paese, curato e realizzato da Intesa Sanpaolo e nato nel 1989 proprio nel capoluogo berico su iniziativa della Banca Cattolica del Veneto, oggi confluita nel gruppo. Dopo averne curato il restauro ed averlo esposto all’interno della mostra “La bellezza ritrovata” nel 2016 alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano, Intesa Sanpaolo offrirà l’opportunità di far conoscere al pubblico i risultati raggiunti da un intervento, che ha consentito di recuperare una rara testimonianza di scultura lignea del tardo Duecento e di far luce su un periodo sino ad oggi poco indagato della storia e dell’arte del territorio.

CROCIFISSO DI ARACELI: secondo una tradizione, il Crocifisso, in legno di pioppo, sarebbe stato rinvenuto a seguito di una rovinosa piena del torrente Astico, nei pressi di Vicenza. I primi documenti che ne attestano l’esistenza risalgono al Seicento, quando si è andato consolidando il culto verso l’immagine. L’iniziativa, che restituisce a Vicenza uno dei simboli più significativi del patrimonio artistico e devozionale di area veneta, è svolta in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e con il Museo Diocesano di Vicenza e gode del patrocinio del Comune di Vicenza.

