Creazioni natalizie: il Natale con i bambini

Trascorreremo un magico pomeriggio in compagnia dei bambini, per creare insieme un tenero omino di neve e il suo amico, un buffo angioletto!



Sarà un pomeriggio speciale, un momento solo per voi e i vostri bambini per divertirsi e crescere assieme! Realizzerete con loro un tenero omino di neve e, per non lasciarlo solo, anche un buffo angioletto!



Utilizzeremo materiale comunissimo come un vasetto di terracotta, colori, calzemaglia, nastri, bottoni e…tanta fantasia.



Lasciamoci trasportare nel loro mondo: torniamo bambini insieme ai nostri figli.



Non mancheranno i biscotti di Natale e una tazza di fumante cioccolata per tutti!

Per maggiori informazioni: info@mekello.com 04451716539