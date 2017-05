"Creatività e Arte": mostra mercato di manualità artigianali e pittoriche a Vicenza

APPUNTAMENTI E MERCATINI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA DAL 5 AL 7 MAGGIO

Domenica 7 maggio dalle 9 alle 19 in corso Fogazzaro sud e via Cesare Battisti a Vicenza si terrà la mostra-mercato “Creatività e Arte”, dedicata agli appassionati di manualità creativa, di cucito, decorazione, intaglio del legno, lavorazione del ferro e bijoux: artisti e artigiani esporranno le loro creazioni. Oltre a questa tipologia di espositori, troveranno spazio anche artisti dediti alla pittura, alla scultura e alla ceramica. Prossimo appuntamento: domenica 4 giugno. L'evento è a cura dell'Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Per informazioni: goldlion66@gmail.com.

ELENCO MERCATINI