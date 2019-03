creativa donna 2019

A Trissino in provincia di Vicenza

Ottava edizione della mostra collettiva

Creativa Donna: il talento e la creatività al femminile



Le date: 8 – 9 – 10 marzo 2019

Dove: a Trissino (Vicenza) in via Manzoni 10 nei locali adiacenti alla Biblioteca Civica

I settori: pittura, fotografia e artigianato artistico



Le Donne Creative 2019 sono:

Maristella Chiarello

Maria Antonietta Gulla

Lorella Faccin

Dragana Maric

Carla Cadinetti

Silvye Pieropan

Patrizia Matera

Agnese Verlato

Marina Dal Soglio

Maria Rosa De Tomi

Michela Marchiotti

Stefania Peron

Cinzia Compagnino

Nadia Rasia

Angela Ceccato

Jessica Peruzzo

Anna Bertozzo

Angela Santoriello

Emilia Faraci

Donatella Cracco

Liliana Lorenzi

Monica De Franceschi

Silvana Bressan



Una tre giorni dedicata all’arte e alle donne con eventi collaterali dedicati a tutti!



VEDI IL PROGRAMMA: www.creativadonna.it