"Creare Con Fantasia" ogni venerdì a Schio

Tutti i venerdì mattina a partire dal 3 febbraio alle 9.30 alle 11.30 presso l'Area Famiglia del comune di Schio in via Pasini 27 si terrà il laboratorio "Creare Con Fantasia" per socializzare, condividere e creare oggetti utilizzando fantasia e creatività. Il primo incontro sarà dedicato alla programmazione del laboratorio. E' necessaria l’iscrizione presentandosi allo Sportello Donna nei seguenti giorni: mercoledì 25 gennaio dalle 15 alle 18 - giovedì 26 gennaio dalle 9 alle 12. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dallo Sportello Donna del comune di Schio "Maria Grazia Cutuli" e dalla Cooperativa Samarcanda. Perinformazioni: 0445.691393 - sportello.donna@comune.schio.vi.it.

