Crea il tuo Albo Illustrato! al CUCA di Sovizzo

Il Workshop intende introdurre al particolare mestiere dell’illustratore ed è rivolto ad appassionati e professionisti del settore. Il programma del workshop si svilupperà in più fasi: dalla valutazione iniziale dei portfolio fino alla realizzazione vera e propria di un progetto di un albo illustrato per ciascun partecipante.

Lo studio del testo, la tecnica artistica, lo studio del personaggio e il target del libro saranno gli argomenti principali

del percorso, in cui la creatività e la fantasia si uniranno alla tecnica e alla progettazione del libro.

Il tutto con un approccio puramente creativo, in cui "Fabbio" sarà la vostra guida alla realizzazione del vostro progetto

nel “cassetto”



A chi è rivolto: a tutti gli appassionati e professionisti dai 15 anni in su.



Programma

Introduzione al mestiere dell’illustratore

Valutazione portfolio allievi

I mondi dell’illustrazione (Albo illustrato, Magazine, Commerciale)

Panoramica sul mondo dell’illustrazione per adulti o per bambini

Le tecniche di illustrazione applicate al progetto (pittorica, tecnica mista, digitale)

Il testo, lo studio del personaggio, il target del libro

Realizzazione di un progetto di albo illustrato originale per ciascun allievo e almeno una tavola finale.





Il docente

Fabio Santomauro, in arte “Fabbio” è un illustratore e animatore freelance. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia in Cinema d’animazione, ha pubblicato numerosi albi illustrati sia in Italia che all’estero, in particolare

in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Uno dei suoi lavori più importanti sono le illustrazioni nei reparti

di Pediatria dell’ospedale Gemelli di Roma.

“The Whispering Town” tradotto in Italia con il titolo “La città che sussurrò” edito da Giuntina Editore, ha ricevuto ottime critiche, tra cui una recensione sul «New York Times» e ha vinto il prestigioso premio Andersen come “miglior libro 6/9 anni” del 2015.





c/o CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI - CUCA

Vicolo della Ricerca 18

Sovizzo (VI)



orari:

Sab: 10.00-17.00

Dom: 10.00-16.00



n. minimo partecipanti: 7

n. massimo partecipanti: 12