Cranchi in concerto al Nuovo Bar Astra

Al Nuovo Bar Astra di Vicenza sabato all'ora dell'aperitivo arriva Massimiliano Cranchi.

E' un cantautore mantovano, classe '82. Insieme all'amico, autore e chitarrista Marco Degli Esposti nel 2010 inizia ad arrangiare e suonare dal vivo canzoni originali di sua composizione.

Cranchi dal vivo è accompagnato da Marco Degli Esposti (Chitarra elettrica), Simone Castaldelli (Basso elettrico), Luca Zerbinati (Tastiere), Alessandro Gelli (Violino), Fausto Negrelli (Batteria).

Il primo cd, auto-prodotto, Caramelle cinesi esce a Febbraio 2011. Cd intimo e riflessivo sul tema dell'amore e del viaggio. La voce femminile in Ulisse e Orecchie da coniglio è di Marta Poltronieri.

Nel 2012 esce Volevamo uccidere il re (In The Bottle Records). Volevamo uccidere il re è folk. È canzone d’autore che sa di pianura e di fiume, di gente che vede le montagne ma non le ha mai scalate, che sente il profumo del mare ma non lo ha mai navigato.

Con questo disco Massimiliano e la sua band sono stati ospiti della serata finale del premio Tenco 2013.

A febbraio 2015 è uscito il terzo disco della band: Non canto per cantare, per New Model Label / In The Bottle Records, con distribuzione Audioglobe.

Nel 2016 Eroe Borghese ha ricevuto una menzione speciale di merito dalla giuria di qualità di Magazzini sonori regione Emilia Romagna e fa parte della compilation Libera la musica 2015. Il brano inoltre fa parte dell'iniziativa editoriale Change your step 100 artisti. Le parole del cambiamento a cura di Gennaro De Rosa promosso da Musica contro le mafie (2018).

Premio Civilia Incontri 2019 per aver contribuito a valorizzare la canzone d'autore.



Cranchi - Nuovo Bar Astra (VI)

sabato dalle ore 19:00 alle 21:00

Bar Astra Vicenza

Contrà Barche, 14, 36100 Vicenza