Coworking: il "mistero" dello spazio condiviso a Creazzo

Un seminario per tutti coloro che desiderano approfondire cos'è un coworking, come funziona questo nuovo modo di approcciarsi al lavoro e alla socialità che in esso si sviluppa.

Un'esperienza sia per coloro che conoscono queste realtà ma anche e soprattutto per coloro che ne hanno solo sentito parlare.

Un'opportunità per i nuovi imprenditori o per coloro che stanno pensando di diventarlo ma non sanno dove farlo; per le start-up che vorrebbero risolvere la questione della sede in modo nuovo, brillante e con una soluzione comoda e di qualità; per coloro che credono nella contaminazione tra imprese e vogliono condividere la loro esperienza con altre persone come loro.