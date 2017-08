Covolo di Butistone: il castello nella roccia tra Cismon del Grappa e Primolano

Ogni sabato pomeriggio e domenica di agosto oltre a tutta la settimana di Ferragosto sarà possibile visitare "Il Covolo di Bustistone", chiamato il "castello nella roccia" per le sue fattezze e situato tra Cismon del Grappa e Primolano lungo la statale Valsugana in direzione Trento. La singolare costruzione sulla montagna era un'antica fortificazione militare, che sbarrò il Canale di Brenta tra Primolano e Cismon del Grappa fino alla fine del '700, svolgendo le funzioni che poi furono delegate al Forte Tombion edificato nel XIX secolo.

IL COVOLO DI BUTISTONE. E' stato eretto a difesa di una delle principali vie di comunicazione tra la penisola italiana e la Germania. Era composto di 2 corpi di fabbrica: una casa del dazio, dove sin dal Medioevo si riscuoteva la tassa per le merci in transito, e la fortificazione militare che sorgeva in grotta. Oggi sono visibili i resti della fortificazione in grotta, alla quale si accedeva anticamente solo per mezzo di una seggetta azionata da un argano, dove sono chiaramente identificabili l'altare di San Giovanni Battista, la balaustra merlata, il pozzo, la cisterna, le postazioni per le colubrine, la prigione e la stanza per la truppa.

DOCUMENTAZIONI STORICHE. La prima documentazione storica che ne accenna la presenza è del 1004. Numerosi storici e cronisti del passato hanno analizzato le origini e le fattezze del Covolo, senza offrire però elementi significativi per stabilirne l'origine. Tra il '200 e il '300 fu oggetto di contese tra i signori medievali, tra cui Carrara, Scaligeri e Visconti. Nel corso del '400 fu conquistato dalla Repubblica Veneta, che ne mantenne il controllo per circa un secolo. All'inizio del XVI secolo entrò a fare parte dei domini di casa d'Austria, dei quali segnò il confine meridionale nella zona dei "Confini italiani" (gli attuali territori della Valsugana, di Primiero e territori a Roveretano). Rimase in mano agli Imperiali fino al 1796, quando la dogana fu distrutta nel corso di una battaglia contro le truppe napoleoniche.

DA FORTEZZA MILITARE E DOGANA A PRIGIONE. Durante i secoli di dominazione imperiale la fortificazione fu un'enclave in territorio straniero, al cui comando vennero nominati esponenti della piccola nobiltà austro-tirolese. Le guarnigioni furono sempre molto piccole: erano composte da non più di 12 persone, compreso anche il daziario. All'interno della grotta il Covolo era composto di locali per dare alloggio a più di un centinaio di uomini. Di certo si sa che venne utilizzato come luogo di confino per prigionieri "eccellenti" o per malati di mente.

CARTOGRAFIE. Sono famose le numerose rappresentazioni cartografiche che nei secoli XVI-XVIII diffusero l'immagine di questa particolare costruzione. Va ricordata quella celeberrima di Mathias Burgklechner ora conservata al Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck e la mappa del 1753 allegata agli atti della commissione austroveneta, ora presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. Di particolare interesse anche il calco in gesso del XVI secolo appartenente alla collezione del castello di Ambras presso Innsbruck.

DOVE SI TROVA. Il Covolo di Butistone si trova lungo la strada statale 47 tra Cismon del Grappa e la frazione Primolano. Lo svincolo d'uscita per il covolo è accessibile solo per chi viaggia in direzione Trento (nord); chi viaggia in direzione Bassano del Grappa (sud) dovrà prendere la prima uscita per Cismon del Grappa e quindi seguire le indicazioni per Trento-Covolo di Butistone.

PERIODI DI APERTURA: Maggio 2017 solo domenica pomeriggio nei giorni 14-21-28 ore 14.30 (ultima visita ore 17.00) / Giugno 2017 apertura di mattina alle ore 10:00 (ultima visita ore 12.00) e nel pomeriggio ore 15.30 (ultima visita ore 17.30) / Luglio - Agosto 2017 sabato pomeriggio alle ore 15:30 (ultima visita ore 17:30) + domenica mattina con apertura ore 10:00 (ultima visita ore 12.00) + domenica pomeriggio con apertura ore 15.30 (ultima visita ore 17.30) / Settembre 2017 apertura alle ore 10:00 (ultima visita ore 12.00) e nel pomeriggio ore 15.30 (ultima visita ore 17.30).

APERTURE STRAORDINARIE: Tutta la settimana di Ferragosto al mattino ore 10:00-12.00 e nel pomeriggio ore 15:30-18:00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 338.8308984 - amministrazione@coopvalcismon.it.

BIGLIETTI: 5 euro intero - 3 euro ridotto (scolaresche; gruppi convenzionati; gruppi di almeno 20 persone; singoli di età compresa tra 7 e 14 anni) - Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni e per gli over 70; accompagnatori di scolaresche; accompagnatori di gruppi convenzionati; accompagnatori di gruppi di almeno 20 persone. L'accesso è consentito solo con calzature adeguate. In caso di maltempo le visite potrebbero essere sospese.

