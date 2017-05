"Covoli di Valstagna e Canal di Brenta": la Grotta e il Laghetto di Subiolo

Domenica 7 maggio alle 8.30 è in programma l'escursione "Covoli di Valstagna e Canal di Brenta: Storie di Boscaioli e Contrabbandieri". Ritrovo a Valstagna in via Capovilla nel parcheggio del campo di canoa a 150 metri dalla chiesa. Il percorso si sviluppa su sentieri escursionistici attraversando a mezzacosta le pendici dell’Altopiano incombenti su Valstagna. Si scopririranno luoghi, tradizioni locali, boschi incantati e magiche sorgenti. Dislivello: 700 metri. Rientro per le 16.30. Pranzo al sacco. In caso di maltempo l'escursione sarà rinviata a data da destinarsi.

PROGRAMMA ESCURSIONE: dal centro si salirà in quota, toccando in successione una serie di luoghi caratteristici della zona: il Cogol de Formiga, le contrade Spizo e Pèndi, il Cogol dei Siori, le Casarette, il Cogol Grando, le località Pasi, Cochi e Cason dea Nosa, la frazione di San Gaetano e la Grotta del Subiolo con il leggendario Laghetto del Subiolo, dove vivono le anguane. Lungo il tragitto verrà visitata anche una grotta con il gruppo speleologico GGG (Gruppo Grotte Giara). Sarà necessario munirsi di torcia elettrica, mentre i caschetti saranno forniti dal gruppo GGG. Oltre alle spiegazioni in loco verrà fornita documentazione illustrativa su vari aspetti del percorso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: offerta liberale di 10 euro per adulti e 2 euro per ragazzi. Il ricavato sarà completamente devoluto al recupero e alla valorizzazione di percorsi storici delle Alpi Vicentine e per scopo umanitario al "Centro Alpinistico Cristina Castagna" nella catena dell'Hindukush. Versamento quote ad inizio escursione.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: tarcisiobello@hotmail.it - 334.8244111.

