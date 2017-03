"Country Tour" alla Locanda Cava d'Oro: bigoli all'arna e filetto al tartufo

Domenica 2 aprile alle 12 Locanda Cava D'Oro a Ignago di Isola Vicentina in piazza Ignago 23 organizza il pranzo a tema "Country Tour" con una cena dal menù di 3 primi, 2 secondi, contorni e dolce oltre ad acqua, vino e caffè. Costo: 23 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.975045 - locandacavadoro@libero.it (per eventuali intolleranze alimentari basta avvisare per cambiare le portate del menù).

Il menù del pranzo:

3 PRIMI PIATTI: Risotto misto bosco - Maccheroncini con carciofi e salsiccia - Bigoli all'anitra

2 SECONDI PIATTI: Galletto e salsiccia ai ferri - Filetto ripieno al tartufo

CONTORNI DI STAGIONE

DESSERT

Caffè con correzione

Vino - Acqua

