"Costruiamo Insieme la Calza della Befana" a Rubbo di Conco

Giovedì 5 gennaio alle 14.30 a Rubbio di Conco in occasione dei "Mercatini di Natale Itineranti" è in programma il laboratorio creativo "Costruiamo Insieme la Calza della Befana" presso le ex scuole elementari del paese. Dalle ore 16 animazione per tutti per passare insieme un pomeriggio di divertimento prima della fine delle festività. Grandi e piccini potranno trascorrere una giornata in allegria con laboratori ed animazioni, aspettando l'arrivo della Befana.

ELENCO LABORATORI