"Costozza tra Ville e Covoli": lo splendore dei Berici dalla Torre Galileo a Villa Aelia

Domenica 9 aprile alle 8.45 è in programma l'escursione guidata "Costozza tra Ville e Covoli" insieme ad Omero Capraro e la Pro Loco di Longare alla scoperta della storia locale vicentina. Ritrovo in piazza Valaurie a Longare, all’ex casello ferroviario, sede della Pro Loco (al semaforo sulla provinciale si gira in via Europa e dopo 50 metri a sinistra). Dalle 9 alle 12 si visiteranno vari luoghi privati aperti selezionati per l'occasione: il Carcere dei Venti di Villa Aeolia, i giardini e gli esterni della Villa Godi Miotto, l’oasi naturalistica Life, la Pieve di San Mauro e la Specola Torre di Galileo. Possibili variazioni di tempistica e di programma. La Villa Godi Miotto raramente viene aperta alle visite e sarà un’occasione unica per poterne ammirare la struttura e i bellissimi giardini. Nel pomeriggio escursione per sentieri ai colli di Costozza e al quasi sconosciuto Arco Naturale di Roccia fino a Lumignano e ritorno. Dislivello 250 metri di salita su 8 chilometri (a/r) in circa 3 ore. Sosta pranzo al sacco. Rientro per le 16. Offerta liberale: 10 euro - 2 euro ragazzi - 4 euro per la guida Pro Loco (solo per chi ha effettuato l'offerta annuale di 60 euro). I proventi saranno devoluti completamente al recupero e alla valorizzazione di percorsi storici della alpi vicentine e per scopo umanitario al "Centro Alpinistico Cristina Castagna" nella Catena dell'Indukush. Versamento quote ad inizio escursione. Per informazioni ed iscrizioni: capraro_omero@yahoo.it - 339.6281352.

ELENCO ESCURSIONI