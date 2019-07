Costozza: sabato wine art, domenica omaggio a Faber

Sabato 20 Luglio - a partire dalle ore 19.00 presso Piazza da Schio, Costozza di Longare (VI)

andrà in scena “Costozza Wine Art”, un evento dove la cultura e le tipicità enogastronomiche sono pronte ad incontrarsi in un contesto paesaggistico storico ed architettonico unico. Costozza Wine Art sarà la festa del vino e della cultura.

Tante le novità rispetto agli altri anni.

Saranno presenti 10 cantine dei Colli Berici con 50 diversi vini, per un viaggio di sapori dai bianchi ai rossi.

7 stand gastronomici, 2 situazioni musicali con i gruppi Passpartout e 4sugars , tante altre attrazioni e numerose sorprese.

L’amministrazione comunale quest’anno ha deciso di dotarsi di stoviglie biodegradabili. Una scelta molto importante, primo passo di un progetto più ampio che coinvolgerà le altre realtà del territorio e che mira a dare attuazione all'eliminazione della plastica monouso come previsto da Direttiva Europea, dal 2021.



Domenica 21 luglio - ore 21.00

Terzo evento della rassegna culturale “I SUONI DELLA NATURA”

FABER ANTIQUA in “C’è una donna che semina il grano”

Un omaggio a Fabrizio De André, a vent’anni dalla sua triste scomparsa. Il dialetto genovese, i profumi di Sardegna, le suggestioni mediorientali, i richiami alla tradizione popolare francese: un Faber che si muove tra il classico e il popolare, in una esecuzione unica per la scelta degli strumenti e del repertorio.

Vittorio Ghirardello voce

Ilaria Fantin arciliuto

Enrico Milani violoncello



Villa da Schio · Piazza G. da Schio, 4

Costozza di Longare (VI)

INGRESSO LIBERO

In caso di pioggia il Concerto si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di Costozza, in via Europa, 34.