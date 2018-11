Costellazioni Teatrali: aprire il cuore con il teatro

Tutto ciò che avverrà sul palco non è stato preparato a monte e nessuno sa che cosa accadrà. Una persona del gruppo porrà una domanda relativamente ad un tema della propria vita e, dopo aver scelto il proprio rappresentante e i rappresentanti della propria famiglia, il conduttore del gruppo, Davide Reghizzi, guiderà la costellazione dando la possibilità al pubblico, seduto comodamente in platea, di comprendere come agisce un lavoro così potente come le Costellazioni Teatrali.



24 novembre 2018 ore 20:45

Auditorium Carmini Corso Fogazzaro 254, Vicenza

Offerta Libera e Consapevole



Per avere maggiori info:

www.ilfestivaldellabellezza.it

Paola T. 328 7855852

viemozionerete@gmail.com