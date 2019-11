Cosmofood in Fiera a Vicenza

Cosmofood, la manifestazione di riferimento per il Nord Est d’Italia del settore food, beverage & technology per il canale HO.RE.CA., si svolgerà alla fiera di Vicenza e apre le porte al pubblico dal 9 al 12 Novembre 2019.

Attraverso viaggi sensoriali e nuovi abbinamenti, gli appassionati potranno scoprire, assaporare ed acquistare le eccellenze del panorama dell'enogastronomia italiana. La settima edizione della fiera Cosmofood, manifestazione di riferimento nel Triveneto per il mondo food, beverage e professional equipment per la ristorazione si svolgerà presso la Fiera di Vicenza dal 9 al 13 Novembre 2019.

Aperta al pubblico (dal 9 al 12 Novembre) e a tutti gli operatori professionali del settore HO.RE.CA. (dal 10 al 13 Novembre); l’abbinata nasce per permettere agli espositori di ottenere ordini, contatti commerciali e contemporaneamente di farsi conoscere anche dai foodies grazie ad alcune aree dove è possibile la vendita.

A Cosmofood il grande pubblico potrà conoscere e assaporare inoltre le ultime novità in merito alle eccellenze gastronomiche del panorama italiano: dal Tartufo di Pizzo al Verdicchio di Jesi, dal prosciutto crudo piemontese al capocollo di Martina Franca, dal Canapirto, un liquore di canapa al mirto al Rosato IGT 2018, e molto altro ancora.

Vino, salumi, formaggi e molto altro ancora: non manca nulla a Cosmofood 2019, la manifestazione di riferimento per il nord est del settore food & beverage.

Non perdere l’area Gourmet, il padiglione dedicato al grande pubblico, dove potrai intraprendere un “viaggio del gusto” assaporando le specialità locali, alla scoperta delle ultime novità e di abbinamenti creativi.



Un'altra importante novità per l'edizione 2019 è l'ingresso gratuito: per ottenere il biglietto di ingresso basterà registrarsi online, accedendo all'area riservata, scaricare il biglietto e presentarlo all'ingresso.

Scarica il tuo biglietto GRATUITO: https://www.cosmofood.it/visita/reserved-area