Cosa fare a Schio

RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



fino al 29 luglio



Mostra: Wilhelm Senoner – SQUARCI

In collaborazione con l' Associazione ViaAsburgo e con l' Associazione ForteMaso

Giorni e orari: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44



fino al 29 luglio



Mostra: La Grande Guerra a Schio e il suo epilogo. Documenti e reperti raccolti da Guido Cibin

Giorni e orari di apertura: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44

Info: Tel. 0445/691392 – cultura@comune.schio.vi.it



fino al 29 luglio



Mostra: “Michele Cascella. I disegni e i dipinti di Schio 1917/1918”

A cura di Paolo Peretti

Giorni e orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Fratelli Pasini 44



GIORNO PER GIORNO



18 luglio



Cinema estate 2018: Scappa – Get Out

Thriller / USA / 2017 / 103'

Palazzo Toaldi Capra – anfiteatro – ore 21.30

Info, programmazione completa e biglietti: www.cinemapasubio.it

N.B. = In caso di maltempo lo spettacolo viene annulato.



19 luglio



Cinema estate 2018: Vittoria e Abdul

Drammatico / USA, Regno Unito / 2017/ 149'

Palazzo Toaldi Capra – anfiteatro – ore 21.30

Info, programmazione completa e biglietti: www.cinemapasubio.it

N.B. = In caso di maltempo lo spettacolo viene annulato.



20 luglio



Line Festival 2018

Alla Fabbrica Alta di Schio gireranno i dischi di Clap Clap, Nu Guinea in versione “dj set + live synth”, Shigeto, Godblesscomputers, Awanto 3, Paula Tape e tanti artisti locali. Tra questi ci sarà lo showcase Partyhardy.

Fabbrica Alta – ore 20.00

Info: www.comune.schio.vi.it



BANDI – CONCORSI



Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per il servizio di vigilanza per le scuole - servizio “nonno vigile” per gli anni scolastici 2017/2018 e seguenti.

L’incarico sarà valido per l’anno scolastico 2018/2019; la graduatoria potrà essere utilizzata anche per gli anni scolastici successivi.

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato in relazione all’orario del plesso scolastico presso il quale viene svolto il servizio e comunque secondo il calendario scolastico che sarà reso noto all’inizio dell’anno scolastico.

Il nonno vigile sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi a carico del comune di Schio.

La domanda di partecipazione alla selezione, da presentare esclusivamente sul modello predisposto (allegato A), dovrà pervenire, con i documenti allegati, all'ufficio Qui Cittadino del comune di Schio entro le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2018. Il termine è perentorio.

Info: Tel. 0445/691132 - personale@comune.schio.vi.it - http://www.comune.schio.vi.it/ web/schio/servizi-online/ concorsi



BANDO REGIONALE ROTTAMAZIONE STUFE



Bando rivolto a privati cittadini per la sostituzione di generatori di calore domestici, alimentati a biomassa (legna, pellet), con apparecchi a basse emissioni ed alta efficienza.

Per informazioni Regione Veneto: tel 041 279.2133 (dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:00 )

Domande entro il 10 settembre 2018 alla Regione Veneto tramite email a: ambiente@pec.regione.veneto.it

Informazioni, bando e modulistica al seguente link: http://www.regione.veneto.it/ web/guest/dettaglio-banner?_ spp_detailId=3216652



CONTRIBUTI REGIONALI PER FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI, CON PIU' DI 4 FIGLI, PER MINORI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI E/O DA FEMMINICIDIO



La Regione del Veneto ha approvato i bandi per l'assegnazione dei seguenti contributi:

· famiglie con parti trigemellari, destinatarie di un bonus di 900,00 euro

· famiglie con un numero di figli pari o superiori a 4, destinatarie di un bonus di 125,00 euro a figlio

· famiglie con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori e/o minori orfani da femminicidio



Le domande, compilate su apposito modulo predisposto e complete dei documenti richiesti, vanno presentate allo sportello QUISociale - Piazza dello Statuto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 entro il 3 agosto 2018, ore 13.00



INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'



Nuovo orario sportello QUIEdilizia

Lunedì 9.00 – 10.00 e 15.00 – 16.00

Martedì 9.00 – 10.00

Mercoledì 9.00 – 10.00 e 15.00 – 16.00

Giovedì 9.00 – 10.00 e 15.00 – 16.00

Venerdì 9.00 – 10.00



Nuovi orari dello Sportello Donna "Maria Grazia Cutuli"- Centro Antiviolenza



Apertura al pubblico

Martedì 9.00 - 11.00

Mercoledì 9.00 - 11.00

Venerdi 9.00 - 11.00

Ascolto telefonico/ reperibilità

Da Lunedì a venerdì 11.00 - 13.00



Spazio Gruppi

Lunedì e mercoledì pomeriggio



Spazio appuntamenti

Da Lunedì a Venerdì, previo accordo con le operatrici



Info e riferimenti:

Sportello Qui Donna - Tel 0445/691393

Centro Antiviolenza - Tel. 0445/691391

e-mail sportello.donna@comune.schio. vi.it



Apertura Chiesa di San Francesco

Apertura al pubblico a cura dei volontari dell'Associazione Daisy. Tutti i venerdì e sabato ore 14.30 - 18.00

Esaconsort Ensemble vocale a cappella

Ingresso 10 euro

Chiesa di San Francesco, Via Baratto – ore 17.30

Info, abbonamenti alla stagione e prenotazioni: coralitascledense@gmail.com



Apertura Chiesetta di Santa Giustina a Giavenale

Apertura al pubblico a cura dei volontari "Amici di Santa Giustina". Tutti i sabato dalle 15.00 alle 17.30

www.chiesasantagiustina.i t



Apertura Giardino Botanico Alpino S. Marco

Fino al 26 agosto tutte le domeniche dalle 15.00 alle 19.00. Negli altri giorni solo su prenotazione

Info: Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino Tel. 0445 530533 - info@umpasubioaltovicentino.it