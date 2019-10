Corso theta healing base

Venerdì 29 Novembre 2019 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Sabato 30 Novembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 18.00 con pausa pranzo

Domenica 1 Dicembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 18.00 con pausa pranzo, Con Tiziano Bussolotto



Nata in Italia nel 2002 e’ una tecnica olistica da sempre esistita sulla terra che ci mette in diretto contatto con l’energia universale.



Nel corso di Theta Healing impari a:

– connettere con la Sorgente

– co-creare con la Sorgente

– co-creare e inserire i Sentimenti mancanti nel proprio sistema

– modificare i sistemi di credenza e i programmi chiave depotenzianti nei 4 livelli: -subconscio, genetico, storico e anima

– l’attivazione dei 10 filamenti del DNA mancanti

– la Lettura intuitiva del corpo

– l’attivazione del Gene della Giovinezza

– la modifica del Gene difettoso

– come proiettare la propria Coscienza

– modificare i programmi che ci condizionano verso l’invecchiamento

– visualizzare e comunicare con gli Angeli Custodi

– riacquisire i propri Frammenti d’Anima

– ri-chiamare la propria Anima Gemella, Fiamma Gemella

– come pulirsi dagli Attacchi e Ganci Psichici

– liberarsi da Voti, Giuramenti, Maledizioni; e qualsiasi memoria negativa

– mandare alla Luce Anime erranti e Spiriti caduti

– leggere e Manifestare il proprio futuro

– Lettura negli Animali – e tante altre opportunità che il Theta healing offre.

Ciò si realizza attraverso il potere del Creatore con lo stato cerebrale dell’onda Theta.

1. alleviare lo stress e promuovere una duratura e sostanziale diminuzione dell’ansia nelle persone che ne sono soggette;

2. facilitare un profondo relax fisico e chiarezza mentale;

3. aumentare la capacità verbale e la performance del tuo Q. I.;

4. sincronizzare entrambi gli emisferi del cervello;

5. invocare immagini mentali vivide e spontanee;

6 formare il pensiero immaginativo e creativo, riducendo il dolore e stimolando il rilascio di endorfine.

Con l’utilizzo di questa tecnica si potranno realizzare cambiamenti concreti ed immediati.

Tiziano Bussolotto

Operatore Olistico Trainer accreditato S.I.A.F. Italia n. LO791T-OP

OP professionista disciplinato DALLA LEGGE 04/2013

Per info Mail : tizianocorea@gmail.com Tel. 3404761750



COME PARTECIPARE



Per motivi organizzativi l’adesione è obbligatoria entro il 23novembre 2019 chiamando o inviando un messaggio al:



Associazione Angeli di Luce cell. 377/2441041

Tiziano 340/4761750



L’attività è rivolta agli associati.



Per associarsi rivolgersi in segreteria Associazione Angeli di Luce dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30.