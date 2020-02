Corso tecnica energo vibrazionale

Sabato 29 Febbraio dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Domenica 1 Marzo dalle ore 9,30 alle ore 18,00.



Nella TEV® si imparano le leggi che regolano e coordinano l’energia sottile attraverso un approccio scientifico basato sulla ricerca, sperimentazione e condivisione dei risultati ottenuti ,dove ogni cosa per valere deve essere ripetibile e condivisa da più persone.



Non mettiamo in dubbio che l’energia possa avere dei collegamenti con l’intangibile ma lasciamo a voi partecipanti la libertà di scegliere quale ambito spirituale sia più consono alla vostra sensibilità per lo sviluppo e la conoscenza di voi stessi.



Questo corso è destinato ad “iniziare” gli allievi alla percezione delle Energie Sottili, fornendo gli elementi basilari di conoscenza. Si imparano tecniche efficaci per il riequilibrio energetico della persona. Fulcro del corso è lo sviluppo della capacità percettiva delle energie sottili con le mani (palming o scanning). Nel corso Introduttivo s’insegnano le proprietà delle energie sottili, i primi elementi di anatomia e fisiologia sottili dell’uomo e protocolli per effettuare il riequilibrio sul sistema energetico.



“Una cosa che mi ha sempre colpito è la generale soggettività delle percezioni. Credo che, se vogliamo che le scienze delle energie sottili trovino una diffusione, questo limite dovrà essere superato, in modo che le percezioni siano più o meno uguali per tutte quindi sia possibile trasmettere ad altri le nostre conoscenze e il nostro sapere.” RZ





Il corso Introduttivo unisce teoria e soprattuto pratica, per permettere ai corsisti, usciti dal seminario di avere le basi per la comprensione dell’anatomia energetica umana.

DURANTE IL CORSO IMPARERAI :



– A riconoscere le innumerevoli interazioni tra materia ed energia sottile



– A percepire quantificare e valutare con il solo ausilio delle tue mani le onde cerebrali prodotte dall’encefalo e lo stretto rapporto che unisce gli stati di coscienza con il sistema energetico umano



– Come aumentare lo stato Theta Delta Alfa e Beta ed a quali sistemi e centri energetici sono collgati.



– Esercizi di training al palming mirati al riconoscere e valutare le due macro categorie vibratorie dell’etere: l’energia sottile pura ed enegie congesta mettendoti in grado di stabilire il rapporto tra esse e portare in equilibro le zone e i centri energetici sofferenti.



– l’Anatomia e la fisiologia umana sottile, i centri energetici primari e secondari localizati sul piano fisico, lo scorrimento del flusso energetico ed il modello di struttura chakrale.



-I Fenotipi della struttura energetica umana, a quali centri energetici corrispondo, come attivarli e pulirli.



-I primi protocolli TEV® per attivare e pulire il tuo sistema energetico aumentando la tua forza vitale.



-Consigli utili e rimedi per gestire il transefert energetico da un sistema energetico ad un altro.



-La base PRATICA e TEORICA per comprendere tutte le altre discipline affini al mondo vibrazionale la fisica quantistica, radionica…



Purtroppo non esiste un ente ufficiale riconosciuto capace di studiare, valorizzare e divulgare adeguatamente le Energie Sottili.



In sostanza l’Energia Sottile è rilegata ad un mondo nel quale tutti si sentono liberi di dire qualsiasi cosa senza paura di essere smentiti.



Questo significa che quando si parla di Energie Sottili:

– alcuni sbagliano in buona fede,

– altri sbagliano in mala fede,

– pochi parlano con cognizione di causa.



Ma è veramente possibile che una Scienza cosi antica che nell’arco del tempo è stata chiamata in diversi nomi :Prana, Ch’i, Kuranita, Forza Vitale, Numen e in tanti altri modi ;sopravvissuta fino ad oggi in alcune discipline come l’ayurveda e l’agopuntura, possa essere basata sul caso ?



Non ti sei mai chiesto se questo o quel metodo “alternativo” sono davvero validi?



Se “quel farmaco omeopatico” funziona davvero o è solo acqua fresca?



La Tecnica Energo-Vibrazionale concilia la natura di uomo occidentale, attento ai numeri e alla verificabilità di un metodo, introducendo un approccio scientifico come condizione minima necessaria per lo studio delle Energie Sottili.



Non si tratta di fiducia o credenze spirituali!

– Nella TEV non ci sono guru da seguire e dai quali pendere dalle labbra.

– Non ti viene chiesto di essere un mezzo inconsapevole per il passaggio dell’Energia

– Non ci si accontenta di sensazioni vaghe spacciate per percezione

Con la TEV si impara a percepire e distinguere le diverse caratteristiche vibratorie con il solo ausilio delle mani. Nessun pendolo, nessuna bacchetta da rabdomante, nessuna antenna lecher.



Tiziano Bussolotto

Operatore Olistico Trainer accreditato S.I.A.F. n. LO791T-OP

Pranoterapeuta,istruttore T.E.V., Master in Theta Healing Istruttore nazionale di Theta Healing:DNA2 base,DNA2 avanzato,Abbondanza e manifestazioni,Anatomia intuitiva,bambiniarcobaleno,soul mate, Piante e animali.Ho cominciato i miei studi sulle energie sottili e terapie energetiche nel 1996 studiando teosofia e frequentando i vari livelli di pranichealing del maestro ChoaKok Sui:Pranichealing livello base, Pranichealing livello avanzato, Psicoterapia pranica,Arhatic yoga e chiaroveggenza.Negli anni a seguire ho frequentato i seguenti corsi:Medicina cinese frequentando un triennio di shiatsu alla scuola shen . Tutti e 6 i livelli di T.E.V. Tecnicaenergovibrazionale del Dott. Roberto Zamperini.I 3 livelli di EXALOM terapia che utilizza i frattali per riarmonizzare l’energia.L’emotionalfreedomtechnic E.F.T.Riallineamento vertebrale divino con Pjotr ElkunovizPranoterapia e riflessologia plantare all’istituto professionale M.T.Service con conseguente iscrizione ad un albo di pranoterapeuti.Theta HealingodOrianTecnique DNA 2 base, DNA2 avanzato,DNA3, anatomia intuitiva, abbondanza e manifestazioni,malattie e disordini,relazioni mondiali, bambini arcobaleno,soul mate (anima gemella) piante e animali.

COME PARTECIPARE







Per motivi organizzativi l’adesione è obbligatoria entro il 25 Febbraio 2020 chiamando o inviando un messaggio al:



Associazione Angeli di Luce cell. 377/2441041



