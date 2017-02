Corso sulla gestione delle emozioni a Vicenza

Questo laboratorio è pensato per aiutare i bambini ad ascoltare e dare spazio alle loro emozioni. Durante gli incontri saranno infatti stimolati a comprendere meglio i propri stati emotivi e i pensieri che li influenzano. Molto spazio verrà dedicato all'osservazione della comunicazione/espressione delle proprie emozioni. Questo per aiutare ad affrontare con più serenità gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano naturalmente nella vita di ogni giorno. Durante il laboratorio, attraverso giochi ed attività di riflessione, si affronteranno i temi dell'accettazione di se stessi e degli altri, dell'autostima e della tolleranza alla frustrazione. Il laboratorio ha inoltre l'intento di offrire delle strategie concrete per fronteggiare specifiche situazioni difficili (episodi di bullismo, ansia ecc.) ed acquisire abilità di autoregolazione del proprio comportamento. La presenza del gruppo permette ai ragazzi di confrontarsi tra pari e di allenarsi a migliorare le proprie relazioni e modalità di comunicazione.

