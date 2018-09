corso shiatsu: presentazione del percorso amatoriale a trissino

Lo Shiatsu è una disciplina bio-naturale che impiega la manipolazione. Per questo molti lo confondono con un massaggio. E' in realtà un trattamento per il benessere in cui l'operatore usa dita e palmi delle mani, occasionalmente gomiti e ginocchia, per sollecitare precisi punti del corpo tramite pressione, e stimolare il riequilibrio energetico della persona. Se sei appassionato di massaggio, se cerchi un corso nella provincia di Vicenza, vieni a trovarci il 25 settembre alle 20:30! Un'occasione gratuita e senza impegno per saperne di più sullo Shiatsu, e scoprire se è ciò che fa per te!



Questa tecnica, come l'agopuntura, trova il suo fondamento nella Medicina Tradizionale Cinese, una disciplina di stimolo all'autoguarigione dalla tradizione filosofica antichissima. Per questo lo Shiatsu interviene non solo sul corpo, ma anche e soprattutto sulla sua struttura energetica, da cui spesso dipendono le nostre condizioni e funzioni non solo fisiologiche, ma anche psichiche ed emotive.



Il corso Shiatsu amatoriale che si svolgerà a Trissino è mirato a chi vuole iniziare a conoscere questa meravigliosa arte per il benessere e la salute, apprendendone i rudimenti. Per chi si appassionerà, permetterà inoltre di poter frequentare il corso Shiatsu di tre anni abilitante come Operatore, presso l'Associazione Percorsi di Bamboo, sede vicentina della Scuola Internazionale di Shiatsu ® - Italia.



