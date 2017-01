Corso PHP e MySQL di 40 ore a Creazzo

Il percorso è rivolto a chi conosce HTML e vuole approfondire il linguaggio PHP e le sue interazioni con il database MySQL. Il linguaggio PHP è utile per sviluppare siti complessi di commercio elettronico, portali dinamici, Forum e sistemi di gestione dei contenuti e, non ultimi, sistemi di Social Network. Grazie alle competenze acquisite nel corso imparerai ad utilizzare il linguaggio PHP per creare siti, che hanno necessità di interagire con banche dati, che hanno bisogno di aree riservate per gli utenti, di un catalogo di prodotti o di un procedimento di pagamento on line. Al termine del percorso sarai in grado di: - Progettare e realizzare pagine web dinamiche programmando con il linguaggio PHP e MySql - Velocizzare e semplificare il codice delle pagine web - Scrivere e ricercare in un database attraverso pagine web.

