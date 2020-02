Corso intensivo medicina tradizionale tibetana

7 moduli, 1 week end al mese



1° modulo : Introduzione, storia e basi filosofiche della MTT: principi fondamentali incluse cosmologia, teoria dei 5 elementi e dei 3 umori, test tipologie.



Con Gabriella Centonze

Programma Primo anno MTT



1 week end 29 Febbraio e 1 Marzo 2020



Introduzione, storia e basi filosofiche della MTT: principi fondamentali incluse cosmologia, teoria dei 5 elementi e dei 3 umori, test tipologie.



2 week end 28 Marzo e 29 marzo 2020



Alimentazione e stile di vita. Imparerete a mantenere in salute e in equilibrio il corpo attraverso una dieta e il comportamento adatto. Una giusta comprensione di questi fondamenti è uno strumento incredibile per una vita sana e felice.



3 week end 16 e 17 maggio 2020



Studio e pratica di terapie esterne, che comprende , pietre calde, impacchi, oli medicinali, moxibustione delicata, bagni medicinali e altri trattamenti in base allo squilibrio da trattare.



4 week end 20 e 21 giugno 2020



Massaggio tibetano Ku nye 1 letteralmente significa “ungere con olio” ed è tra i più antichi massaggi esistenti per riequilibro delle energie e per rilassare la mente con tecniche specifiche in base alle tipologie.



5 week end 4 e 5 luglio 2020



Yoga dolce di guarigione Nejang, Questi 24 semplici esercizi di yoga utilizzati nella Medicina Tradizionale Tibetana sono stati praticati da secoli per promuovere la guarigione, purificare il corpo, e per riportare in uno stato di equilibrio le energie interne. Il corso è adatto a tutti.



6 week end 12 e 13 settembre 2020



Sa chè : La pratica del fengshui tibetano ci insegna come riuscire ad utilizzare questa disciplina per portare ordine e armonia nella nostra vita. L’ambiente in cui viviamo può condizionare la nostra vita e quest’ arte antica può riordinare le energie che ci circondano, per la salute, il sonno sereno, il lavoro, l’armonia familiare.



7 week end data da destinarsi.



Il Mantra Healing, come strumento di guarigione, si focalizza specificatamente sull’energia vibrazionale del suono. Il Mantra Healing Tibetano utilizza Mantra antichi e segreti con parole provenienti dal Sanscrito e da lingue Tibetane antiche ,può essere usato per migliorare la qualità della propria vita, per armonizzare la propria vita e per curare malattie. Trasmissione di 20 mantra di guarigione.



Gabriella Centonze



Counselor Medicina Tradizionale Tibetana Ipnologa Regressione Vite precedenti

