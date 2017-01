Corso gratuito di Sahaja Yoga a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.15 si terrà il corso base gratuito di Sahaja Yoga al Centro Civico della Circoscrizione n. 7 di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro). L'evento è a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza.

ELENCO CORSI