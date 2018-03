Corso gratuito di difesa personale Krav Maga

Sempre più drammatiche e a volte raccapriccianti sono le notizie che si inseguono un po’ dappertutto riguardanti stupri, aggressioni, tentativi di pestaggi e violenze, che ogni giorno subiscono sia donne che uomini ad opera di sconosciuti, anche nella nostra città. In un articolo apparso sul Messaggero di Roma una donna scrive a proposito di una violenza di cui è rimasta vittima: “Mi sento ancor più umiliata e disgustata pensando a quel farabutto che ha creduto di poter violentare una donna molto facilmente, perché considerata assolutamente non in grado di difendersi. E questo perché talora siamo prede e potenziali vittime dietro l’angolo”.

C’è molto da riflettere su queste espressioni così crude ma veritiere, sul fatto che l’uomo perverso basta solo che ci provi, però a gran voce si può ribattere che le donne apparentemente vulnerabili, devono imparare a difendersi. Ciò ora è possibile!!! Il cosiddetto sesso debole deve dimostrare che non è così facile essere aggredito, picchiato o violentato. Questo vale anche per le aggressioni a scopo di rapina verso persone incapaci di difendersi dagli attacchi di sbandati o malviventi, che non si pongono alcun problema sulle conseguenze che costoro potrebbero patire. Da quì scaturisce l’importanza della necessità di imparare qualche semplice tecnica di difesa come il Krav Maga, impartita da personale qualificato.

Il Krav Maga è un sistema di combattimento di origine israeliano nato in ambienti ebraici dell'Europa centro-orientale e sviluppatosi nella stessa Israele durante la prima metà del XX secolo. Le tecniche di difesa come il Krav Maga sono importanti perché devono entrare nella memoria di chi le esegue, infatti la velocità dei tempi di reazione di una persona aggredita è fondamentale; è indispensabile quindi la scuola e l’esperienza dell’istruttore per far acquistare ai frequentatori dei corsi una coscienza di autodifesa in modo consapevole. Questa tecnica è alla portata di tutti ed è importante il corretto apprendimento unito ad un costante allenamento che possa consentire agli allievi di fronteggiare il malintenzionato. Infatti, gli allievi di Krav Maga imparano a colpire rapidamente i punti vulnerabili del corpo umano, come nuca, tempie, occhi, gola, ginocchia, genitali, ecc. e sono incoraggiati a usare questa conoscenza per neutralizzare un attacco, tenendo comunque in considerazione quanto la legislazione prevede in materia di difesa legittima.

Oltre che al miglioramento della prestanza fisica e all’acquisizione delle tecniche di combattimento, l’apprendimento del Krav Maga è teso a migliorare le condizioni psicologiche del praticante: egli acquisirà maggior consapevolezza dell’ambiente che lo circonda (persone, oggetti, situazioni), presterà più attenzione agli accadimenti intorno a lui (anche se occupato a svolgere altri compiti o assorto nei propri pensieri), apprenderà il corretto comportamento nel caso di minaccia ovvero l’attuazione di istanze di persuasione psicologica affinché si eviti lo scontro fisico, apprenderà a reagire rapidamente, mantenendo i nervi saldi, scegliendo la risoluzione migliore di fronte a una situazione pericolosa. Infine la pratica costante riesce a rafforzare la resistenza psichica dinnanzi alle situazioni di stress quotidiane, aumentando così la sicurezza in se stessi e l’autostima.

Per tutti questi motivi, con il patrocinio di I.P.A., International Police Association, e dell’US Acli di Vicenza, la Polisportiva San Giorgio-Krav Maga Vicenza ha deciso di offrire alla cittadinanza di Vicenza un CORSO BASE GRATUITO di tecniche di difesa personale (Krav Maga), tenuto da personale federale qualificato. Il corso è aperto a tutti, a partire dai 14 anni. Si impareranno tecniche altamente efficaci e di facile apprendimento, migliorando così la qualità della vita restituendo più sicurezza personale. Il corso base gratuito sarà articolato in un momento teorico nel quale il membro I.P.A. Claudio Spinato, appartenente alla Polizia di Stato, analizzerà gli articoli del codice penale in ordine alla legittima difesa ed all’uso legittimo delle armi; a seguire Laura Buffolo, psicologa e psicoterapeuta a Vicenza, tratterrà “le conseguenze psicologiche sulle vittime di aggressione”.

La lezione teorica si terrà presso l’aula Magna della Caserma di Polizia M. Sasso sita in Contrà S. Maria Nova nr 4 – Venerdì 9 marzo dalle ore 20 alle 22. Successivamente il Maestro Roberto Catania, seguirà le 4 lezioni pratiche dove verranno insegnate tecniche di Krav Maga. Le lezioni pratiche si terranno presso la palestra bassa dell’I.T.I.S. Rossi di Vicenza, in Via Legione Gallieno nr.52, il Giovedì dalle ore 20 alle ore 21 a partire dal 15 marzo 2018. Per info: 331/3714211