Corso Di Trucco A Vicenza

Benvenuta al corso di trucco! Uno spazio al femminile da condividere con nuove amiche, una sera a settimana, dove imparerai ad apprezzare il tuo viso e a valorizzarlo seguendo i consigli di una make-up artist professionista. Unico requisito indispensabile: voglia di mettersi in luce!



Il corso è composto da cinque lezioni pre-serali una volta a settimana. E’ ideale per chi studia o lavora e può, finalmente, concludere la giornata…in bellezza!



Durante il corso non viene fornito o venduto materiale, per cui sarà tua premura procurarti ciò che ti serve. Porta con te, alla prima lezione, i cosmetici già in tuo possesso da mostrare alla docente, che saprà consigliarti cosa eventualmente acquistare, con la minor spesa possibile e senza alcuna preferenza di marca o punto vendita.



Il programma indicativo del corso di trucco Vicenza è il seguente:



Conoscere bene il tipo di pelle ed i prodotti da utilizzare

Trucco correttivo personalizzato

Come correggere le imperfezioni

Come ottenere la base perfetta

Come correggere la forma delle sopracciglia per ottenere un sguardo affascinante

Il trucco per il giorno

Il trucco per la sera

Come esaltare la bellezza delle labbra

Quali sono i colori adatti a me?

Come applicare il fard correttamente

Contouring viso

Contouring naso