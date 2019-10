Corso di Stiramento dei Meridiani con Mirella Napoli



Per risvegliare la vitalità e il buon umore liberare l’energia e rinnovare la propria vita.



Nuovo ciclo annuale di lezioni che si svolgeranno il martedì



dalle ore 18.00 alle ore 19.00 a partire dal 22 ottobre 2019



Sarà possibile iscriversi ed inserirsi in qualsiasi momento



Il corso sarà sostanzialmente pratico, arricchito da piccoli approfondimenti teorici su temi quali la funzione energetica dei 12 meridiani principali secondo il Maestro Masunaga, la teoria delle “Cinque trasformazioni” dell’energia, i 5 elementi, informazioni utili riguardo il riequilibrio energetico, la respirazione consapevole.

Per la pratica sono consigliati abiti comodi



COME PARTECIPARE



Per motivi organizzativi l’adesione è obbligatoria entro il 15 ottobre 2019 chiamando o inviando un messaggio al:

Associazione Angeli di Luce cell. 377/2441041

Mirella 339/7486024

L’attività è rivolta agli associati.

Per associarsi rivolgersi in segreteria Associazione Angeli di Luce dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30.