Corso di stampa 3d a Creazzo

Il corso si rivolge agli imprenditori siano essi professionisti o aziende che intendono conoscere il mondo della stampa 3D per innovare il loro processo di prototipazione o produzione ed inoltre ai singoli che intendono arricchire le loro competenze per poterle poi reivestire nel mondo del lavoro.

Al termine del percorso sarai in grado di:

- predisporre un modello realizzato con qualsiasi applicativo cad alla stampa 3d

- riconoscere e risolvere problematiche legate alla preparazione del modello 3d

- calibrare la stampante ed eseguire la stampa in 3d del tuo progetto

Gallery