Corso di scultura in creta

TUTTI I GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE 16 I FINO ALLE 19,30, CORSO DI SCULTURA, MODELLAZIONE IN CRETA COL TUTORING DI MANUELA VERONESI. IL CORSO E' APERTO A TUTTI DAI 16 ANNI IN SU. ANCHE PRINCIPIANTI. DURANTE IL CORSO DI DUE ORE SETTIMANALI O PIU' A RICHIESTA, SI APPRENDONO LE TECNICHE BASE PER FIGURE, ANATOMIE UMANE, OGGETTI , MA E' ANCHE UN'OCCASIONE PER INCONTRARSI E CONDIVIDERE ESPERIENZE NELL'ATMOSFERA GRADEVOLE DI UN ATTIVO LABORATORIO ARTISTICO