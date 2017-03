Corso di Robotica verso l'intelligenza artificiale ad Arzignano

Dal 14 aprile al 9 giugno sempre di venerdì dalle 15 alle 17 è in programma alla Biblioteca Civica Bedeschi di Arzignano il corso di "Robotica" con sette incontri per imparare a costruire e a programmare un robot semovente. L'obiettivo delle lezioni sono di avvicinare i ragazzi alla programmazione di robot, dare opportunità di arricchimento del pensiero computazionale e delle competenze tecnologiche e digitali e offrire occasioni di arricchimento del pensiero critico e costruttivo. Il passaggio realmente innovativo, permesso dalla robotica, consiste nella consapevolezza di produrre un insieme di scelte logiche, studiate a tavolino e opportunamente motivate, e di trasferirle nella memoria di un automa, che acquisisce così in maniera semplificata la cosiddetta Intelligenza Artificiale. Docente: Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente esperto nelle tecnologie didattiche Università di Padova Scienze della Educazione e della Formazione, presidente della Associazione culturale Connessioni Didattiche. Date: 14 e 28 aprile, 5, 12, 19, 26 maggio e 9 giugno. Orari: 15.00 - 17.00. Iscrizioni entro venerdì 7 aprile. Costo: 30 euro. Età: dagli 11 ai 15 anni. Il corso a numero chiuso per massimo di 12 persone sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni. Pre-iscrizioni o informazioni: 0444.673833 - 0444.476609 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it - ig@comune.arzignano.vi.it. L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione.

Il programma del corso con date e contenuti:

Venerdì 14 Aprile: Lezione 1 - I blocchi di programmazione e la loro configurazione

Venerdì 28 Aprile: Lezione 2 - Il movimento in linea retta e il motore grande; Il movimento curvo con il controllo sterzo: gare di abilità

Venerdì 5 Maggio: Lezione 3 - Il movimento cingolato: gare di abilità

Venerdì 12 Maggio: Lezione 4 - Il motore piccolo e lo spostamento di oggetti: gare di abilità; Il sensore di colore: arresto in corrispondenza di un colore: gare di abilità

Venerdì 19 Maggio: Lezione 5 - Il sensore giroscopico: arresto in corrispondenza di un angolo: gare di abilità; Il sensore ad ultrasuoni: arresto in corrispondenza di un ostacolo: gare di abilità

Venerdì 26 maggio: Lezione 6 - Robotica Avanzata: Il multi-tasking: gare di abilità; Il ciclo (lo spirografo): gare di abilità

Venerdì 9 Giugno: Lezione 7 - Il selettore: gare di abilità; Il selettore multiplo: gare di abilità; Il robot esegue azioni in base a ciò che rilevano i sensori: gare di abilità

ISTRUZIONI E NOTE PER L’ISCRIZIONE: I corsi, che avranno inizio solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, si svolgeranno presso il laboratorio corsi in biblioteca. I pagamenti in contanti devono essere regolati presso lo sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle16 alle 19 entro la data stabilita per il corso. I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o con bollettino postale. I corsisti sono ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati ad arredi e materiali didattici. Qualora il partecipante intendesse interrompere la frequenza al corso, o non potesse partecipare a tutte le lezioni, non verrà riconosciuto alcun rimborso. Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante saranno recuperate, previo accordo con l’insegnante stesso. Sono possibili pre-iscrizioni telefoniche o telematiche, ma l’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni non confermate attraverso il pagamento non saranno prese in considerazione.

