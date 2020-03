Corso di nordic walking

Il NORDIC WALKING, è un'attività sportiva che si pratica all'aria aperta; è un sano allenamento per tutto il corpo ed è adatto a tutti perchè non presenta particolari controindicazioni, fa bene al cuore e alla circolazione, migliora la postura della schiena, rafforza braccia e spalle e in più tonifica glutei e addominali. Prima di cominciare a praticare il Nordic-walking è importantissimo imparare la tecnica corretta; un’impostazione sbagliata e movimenti abituali errati in fase iniziale sono difficili da correggere; soprattutto nel Nordic Walking, l'acquisizione della tecnica appropriata permette di avvantaggiarsi dei benefici che questa attività comporta.