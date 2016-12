Corso di Mindfulness MBCT per depressione e ansia a Vicenza

La meditazione di Mindfulness è una pratica millenaria nata come metodo per far cessare la sofferenza e per incrementare il benessere dell'individuo. Mindfulness significa "piena consapevolezza" ed è definita come "la capacità di prestare attenzione a qualcosa in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente, senza giudicare". La Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) è un training di dimostrata efficacia e validato da decine di studi scientifici, rivolto in particolare a persone che vivono condizioni di stress elevato, sperimentando stati d'ansia frequenti o difficili da gestire e stati depressivi ricorrenti. Esso inoltre è indicato per coloro che desiderano mantenere e salvaguardare il proprio benessere, rinforzando l'equilibrio psico-fisico. Uno degli scopi generali del gruppo di Mindfulness è quello di aiutare i partecipanti a diventare più consapevoli del "qui ed ora". Essere pienamente nel momento presente, permette di diventare più attivi nella vita, più consapevoli di ogni momento, più consci delle scelte e delle possibilità che si aprono a noi. Un altro contenuto sviluppato nel gruppo riguarda la comprensione della natura dei pensieri, visti semplicemente come fatti mentali e la relazione di questi con le emozioni. Inoltre la meditazione basata sulla Mindfulness aiuta a sviluppare un diverso stile di vita e un nuovo atteggiamento mentale verso tutta l'esperienza dell'individuo, quella piacevole e gratificante così come quella difficile e disagevole. L'utilizzo di varie tecniche ed esperienze di meditazione (statiche e dinamiche), nonché di vari momenti di condivisione, permette ai partecipanti di ricontattare ciò che già appartiene loro, ma che spesso viene dimenticato: la capacità e la possibilità di prendersi cura di sé stessi. Vengono inoltre mobilitate energie (fisiche, emotive e mentali) che riequilibrano e armonizzano il sistema mente-corpo, potenziando uno stato di presenza e consapevolezza. Tramite gli esercizi si mira a sviluppare un modo diverso di relazionarsi a sensazioni, pensieri ed emozioni e ad acquisire la capacità di accettazione e di riconoscimento consapevole anche delle emozioni e dei pensieri indesiderati. Il tutto si svolge in un ambiente rilassante, in cui la musica spesso accompagna delicatamente i partecipanti in questo cammino di scoperta, di crescita e di miglioramento.

ABILITA' INSEGNATE NEL GRUPPO DI MINDFULNESS - MBCT: Coltivare calma, serenità ed equilibrio Sviluppare concentrazione e pazienza, la "mente saggia" Gestire lo stress e le emozioni negative (ansia, rabbia, tristezza) Imparare a essere e a restare nel momento presente Prevenire le ricadute depressive Potenziare le capacità attentive Sviluppare un atteggiamento accettante e non giudicante verso sé stessi, il proprio corpo e la propria esperienza Coltivare e potenziare la modalità dell'"essere" (stare con sé stessi) piuttosto che quella del "fare" (essere guidati continuamente da obiettivi o prestazioni da realizzare) Diventare osservatori e testimoni della propria esperienza interna imparando a distanziarsi da essa allo scopo di non esserne travolti. Migliorare l'autostima e il rapporto con sé stessi e gli altri Acquisire la capacità di scegliere di volta in volta la risposta più efficace a qualsiasi pensiero, sensazione e situazione spiacevoli si possono incontrare. Migliorare la capacità di condivisione, ascolto e comunicazione con le altre persone.

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO: Numero di partecipanti: il gruppo è a numero chiuso (minimo 10) può raggiungere un massimo di 20 persone · Frequenza: un incontro a settimana (di lunedì) · Durata: 8 sedute da circa 2 h 30' · Inizio corso: Lunedì 23 Gennaio 2017 · Orario: dalle 18.30 alle 21.00 · Sede: Vicenza (sede da definire) Costo: € 360,00 (8 incontri) ·Materiale: a tutti i partecipanti verranno fornite le tracce audio degli esercizi di Mindfulness e varie schede e opuscoli da leggere e utilizzare per le esercitazioni a casa. Si consiglia di venire al gruppo con abiti comodi e di portare una stuoia/materassino e un cuscino.

