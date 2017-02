Corso di inglese per le vacanze a Montecchio Maggiore

Quando si pianifica una vacanza all'estero è ormai indispensabile avere buone basi di lingua inglese non solo per comunicare e raggiungere determinati obiettivi ma anche per creare rapporti sociali e integrarsi nella società ospitante. Con questo corso i partecipanti saranno in grado di esprimersi e formulare domande e frasi semplici sui temi: pianificare una vacanza, conoscersi, restare in contatto, in viaggio, in hotel, al pub, al ristorante, in banca, in posta, dal medico. Livello principianti. Insegnante: Nico Balzarin. Durata: 10 incontri da 1 ora Quando: martedì sera, dal 21 marzo, alle ore 20.00 Per iscriversi è possibile compilare il modulo online sul sito dell'InformaGiovani http://www.infogiomm.it/ oppure contattare l'InformaGiovani di Montecchio Maggiore al numero 0444 .90934 o alla e-mail infogiomm@interplanet.it

