Corso di formazione di 1°livello per Sommelier Europei a Vicenza

Corso di formazione di primo livello per Sommelier della European School for Sommeliers



Il corso di formazione di primo livello per Sommelier europei partirà il 3 ottobre 2018 a Vicenza, presso Polo Giovani B55 - Comune di Vicenza. Il percorso per il conseguimento della Qualifica Professionale di Sommelier si struttura in tre livelli. Al termine dei primi due livelli è previsto un esame finale il cui superamento è necessario per poter accedere al livello successivo. Alla fine del del terzo livello, il superamento dell’esame teorico-pratico potrà permettere di conseguire l'attestato finale di Sommelier della European School for Sommelier.



Il corso per Sommelier SES rispecchia la nostra filosofia di Sommelier moderno, capace e preparato, chiaro e preciso. La Scuola Europea Sommelier del Veneto promuove l'innovativa arte di insegnare l'enogastronomia in modo semplice su tutto il territorio. La European School for Sommeliers guarda alla professionalità enologica, gastronomica ed enoturistica in Europa e nel mondo e si propone quindi in una regione caratterizzata da una forte richiesta di esperti del settore.



Il Sommelier S.E.S. è un professionista proiettato al futuro e all'internazionalizzazione.



IL PROGRAMMA DIDATTICO COMPRENDE DEGUSTAZIONE ED ANALISI SENSORIALE, PROVE PRATICHE, LEZIONI FRONTALI IN LINGUA INGLESE E PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE LEGATA AL MONDO DEI SOMMELIER



Programma 1° livello AUTUNNO 2018

12 lezioni orario lezioni serali 20:30 – 22:45 + test finale



1 mercoledì 3 ottobre 2018

Funzioni e figura del Sommelier. Brindisi di Benvenuto e saluti.

Polo Giovani B55



2 mercoledì 10 ottobre 2018

Tecnica di degustazione (esame visivo - olfattivo)

Polo Giovani B55



3 mercoledì 17 ottobre 2018

Tecnica di degustazione (esame gustativo) e legislazione

Polo Giovani B55



4 mercoledì 24 ottobre 2018

Viticoltura generale

Polo Giovani B55



5 martedì 30 ottobre 2018

Enologia 1 (vinificazione in bianco, rosso, rosato)

Polo Giovani B55



6 mercoledì 7 novembre 2018

Enologia 2 (vini speciali - spumanti - e passiti, difetti del vino)

Polo Giovani B55



7 venerdì 9 novembre 2018

Birre e Tecnica di Degustazione Birra

Lezione con visita a birrificio artigianale ore 21:00



8 mercoledì 14 novembre 2018

Riepilogo tecnica della degustazione English for Wine Business and Tasting (lezione condotta in lingua inglese)

Polo Giovani B55



9 mercoledì 21 novembre 2018

Distillati e Tecnica di Degustazione Distillati

Polo Giovani B55



10 mercoledì 28 novembre 2018

Cenni di abbinamento cibo vino (introduzione)

Polo Giovani B55



11 sabato 1° dicembre 2018

Viticoltura e enologia biologica/biodinamica, vini naturali (2,5 ore in orario da definire) Lezione con visita a cantina biologica in Valpolicella



12 mercoledì 5 dicembre 2018

Psicologia della comunicazione e public speaking legata alla Sommellerie e all’enoturismo

Polo Giovani B55



13 mercoledì 12 dicembre 2018

Test finale di verifica

Polo Giovani B55



14 sabato 15 dicembre 2018

Visita guidata in Cantina (costo extra)

Location da definirsi



alcune date e orari potrebbero subire variazioni





Per le lezioni del sabato l'orario sarà indicativamente dalle 10:00 alle 12:30 o dalle 15:00 alle 17:30. Viene comunque data la possibilità di recuperare la lezione in caso di assenza.



Ad ogni lezione verranno degustati ed analizzati 3 vini.

La sede delle lezioni e gli orari potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi e di miglioramento del percorso di studi.



LA MAGGIOR PARTE DELLE LEZIONI DIDATTICHE SI TERRA' IN AULA, presso

POLO GIOVANI B55 - COMUNE DI VICENZA

Contra’ delle Barche 55

36100 Vicenza

LE ALTRE SARANNO LEZIONI PRATICO-DIDATTICHE E SI TERRANNO IN UNA O PIU' CANTINE/BIRRIFICI/DISTILLERIE.



Il corso partirà solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni. Conferma definitiva verrà inviata ai partecipanti circa 2 settimane prima della partenza del corso.



I moduli di iscrizioni sono disponibili scrivendo a:

verona@eurosommelier.it

tel. 342 63 62 380 (dopo le 18:30)

www.eurosommelier.com

www.eurosommelier.it



Il Corso di formazione per Sommelier si rivolge a:

- ristoratori e maître

- titolari e dipendenti hotel

- produttori e commercianti di vino, distillati, birra

- professionisti del mondo vitivinicolo

- viticoltori

- guide turistiche e turistico-enologiche

- degustatori (appassionati di degustazione vino)

- semplici appassionati



SCUOLA EUROPEA SOMMELIER ITALIA è affiliata a EUROPEAN SCHOOL FOR SOMMELIER GMBH ed è nata con lo scopo di insegnare l'arte enogastronomica in modo semplice, tramite i propri Sommelier professionisti.

Nel Veneto ha iniziato la propria attività nel 2017, in un territorio turistico ed enogastronomico importante.



Il Sommelier S.E.S. è un comunicatore, è un tramite tra il vastissimo mondo della produzione e il pubblico sempre più attento ed esigente.

Il Sommelier SES sa parlare di vino e sa emozionare il pubblico, sa raccontarne la storia e i territori di provenienza, e al tempo stesso conosce le tecniche di servizio e conservazione del vino.



Attraverso la didattica e la frequenza dei corsi di formazione, organizzati e condotti dalla Scuola Europea Sommelier, il corsista ha la possibilità di entrare in un mondo straordinario e affascinante, ricco di storia e di cultura, un mondo che seduce per l’incredibile simbiosi che da sempre unisce l’uomo alla vite, e quindi al vino. Il percorso didattico si articola in tre corsi di apprendimento, suddivisi per argomenti e approfondimenti:



1° livello – 12 incontri dedicati alle basi della vitivinicoltura, all’enologia e alla tecnica della degustazione, della comunicazione del vino sia in italiano che in inglese con introduzioni al mondo della birra e dei distillati. Tutto quello che bisogna sapere sul servizio, sulla conservazione e sulla gestione del vino.



2° livello – 15 incontri sulla vitivinicoltura nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alla cultura e al rispetto del territorio, perfezionando ed ampliando la tecnica della degustazione e confrontando vini di luoghi diversi. Verranno introdotte le degustazioni pratiche in lingua inglese e tedesca oltre che la seconda parte della psicologia comunicativa e public speaking in ambito professionale.



3° livello – 11 incontri dedicati alla cultura del cibo, all’abbinamento cibo/vino con l’utilizzo di un particolare sistema grafico e l’assaggio ad ogni lezione di cibi abbinati a diversi vini. Alla fine del 3° livello è previsto un esame di abilitazione, in due sessioni, scritti e orali. Al superamento dell’esame si ha diritto al titolo di Sommelier SES.



Il percorso formativo è supportato da libri di testo, valigetta bicchieri, quaderni di degustazione forniti dalla Scuola Europea Sommelier.



SCUOLA EUROPEA SOMMELIER- ITALIA - Via della Luce,13 Roma

www.EuroSommelier.com www.EuroSommelier.it



Delegazione del Veneto : EuroSommelier.Veneto@gmail.com

342 63 62 380 (dopo le 18:30)

Delegazione di Verona : verona@eurosommelier.it